Росіяни вкрали пісню українського співака DREVO, яка розірвала мережу (відео)

Російський артист R. Riccardo випустив трек "Потанцуй со мной", який повністю вкрадений з пісні "Енкарапіста" українського артиста Drevo (Максим Дерев’янчук) — від першої до останньої ноти.

"Ніколи не було і от знову — наші неприємні сусіди без найменших докорів сумління крадуть не тільки унітази і пральні машинки, але і український контент", — повідомили Фокусу в команді виконавця.

Росіяни вкрали пісню в Drevo

За словами представників Деревʼянчука, юридична закритість РФ від іншого правового світу породжує безкарність. Втім, менеджмент музиканта не готовий залишити ситуацію без втручання.

Продюсер Drevo Михайло Шиян та його лейбл Sound United уже подали скаргу дистриб’юторам. Трек-крадіжка найближчим часом має бути видалений з усіх платформ.

"Росіяни вирили навколо своєї території правовий рів, протягнувши через який об’єкти інтелектуальної власності, можна безкарно плювати в обличчя цивілізованому світу. Але ми їм це не спустимо. На кожному концерті Drevo ми збираємо великі кошти на підтримку ЗСУ, щоб знищувати ворога на полі бою. І тут ми також розберемось з цими крадіями. Плагіат не знає кордонів і має бути покараний. Такі "танці" повинні завершуватися падінням в оркестрову яму", — заявив Михайло Шиян, засновник лейблу Sound United та продюсер Деревʼянчука.

Пісня DREVO

Наразі російська крадіжка має 93 тисячі переглядів на YouTube, коли оригінал "розірвав" мережу, зібравши 16 мільйонів.

