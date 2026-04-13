Український співак помстився росіянину, який цинічно вкрав його хіт (відео)

Російського виконавця R. Riccardo покарали за плагіат українського хіта — його пісню видалили з усіх міжнародних платформ. Росіянин використав мелодію з треку Drevo (Максима Дерев’янчука) без дозволу, за що вже поплатився.

У команді Drevo, пісні якого одна за одною "розривають мережу", зазначили, що спершу помітили використання треку-крадіжки в соціальних мережах, а згодом російський лейбл нахабно випустив пісню як власний продукт.

Український співак помстився росіянину

Після скарг і юридичних дій крадіжку "Потанцуй со мной" успішно заблокували. У Деревʼянчука заявили, що йдеться не лише про суміжні, а й про пряме порушення авторських прав, що потребує складнішого розгляду.

"Спочатку нам і слухачам Drevo почали траплятися ТікТок-відео від цього росіянина. Нам це не подобалось, але Tik Tok – це простір, де користувачі самовиражаються, як можуть і хочуть, використовуючи популярний і трендовий контент. І це ще раз підтверджувало, що українська музика не має кордонів, проте має якість", — зазначили в Sound United.

Відео дня

У Drevo вкрали пісню

Російський артист R. Riccardo кілька тижнів тому випустив трек "Потанцуй со мной", який повністю вкрадений з пісні "Енкарапіста" українця Drevo.

Продюсер артиста Михайло Шиян та його лейбл Sound United одразу подали скаргу дистриб’юторам, аби крадіжку видалили з платформ.

"Росіяни вирили навколо своєї території правовий рів, протягнувши через який об’єкти інтелектуальної власності, можна безкарно плювати в обличчя цивілізованому світу. Але ми їм це не спустимо", — заявили тоді в команді Drevo.

Зазначимо, що оригінал "розірвав" мережу, зібравши 17 мільйонів у YouTube.

