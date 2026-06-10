Пісню Тіни Кароль "вкрала" росіянка: це не перший випадок (відео)

Російська співачка Наталія Власова видала хіт Тіни Кароль "Я все ще люблю" 2015 року за свій. Наразі українська артистка ще не відреагувала на інцидент.

Росіянка випустила композицію "Я все еще люблю", назвавши її власною роботою, хоча цей трек ще у 2015 році представила українка, яка втратила свого чоловіка Євгена Огіра за два роки до того і присвячувала йому багато ліричних композицій.

Росіянка вкрала пісню Тіни Кароль

Текст композиції майже повністю збігається з оригіналом, відрізняючись лише незначними скороченнями приспіву. Попри це, росіянка вказала авторами пісні себе та Віктора Дробиша. Наразі Тіна Кароль публічно не коментувала ситуацію.

Це не перший випадок, коли росіяни звинувачуються у крадіжці творів українців. Раніше в подібних ситуаціях опинялися гурти Go_A, "Океан Ельзи", а також творчість Кузьми Скрябіна та гурту "Антитіла".

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Ба більше, співачка Хо Куїнь Хуонг з В’єтнаму переспівала відому композицію Тіни Кароль — російськомовний хіт "Пупсик".

А російського виконавця R. Riccardo покарали за плагіат українського хіта — його пісню видалили з усіх міжнародних платформ. Росіянин використав мелодію з треку Drevo (Максима Дерев’янчука) без дозволу, за що вже поплатився.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український шоумен та ведучий дядя Жора назвав найдорожчих артистів нашої країни. Цікаво, що в трійку не входить Тіна Кароль.

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Крім того, блогерка Стужук розповіла, як співачка начебто "виганяла" Ані Лорак з України.