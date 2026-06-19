Проти Тіни Кароль відкрили кримінальну справу в РФ: їй "загрожує" 20 років

Окупаційна так звана адміністрація Харківської області порушила кримінальну справу проти Тіни Кароль. Співачці інкримінують "дискредитацію" збройних сил Росії та фінансування ЗСУ.

Приводом став нещодавній візит зірки на позиції українських підрозділів на Куп'янському напрямку разом з письменником Сергієм Жаданом. За це Тіні Кароль "загрожує" 20 років увʼязнення.

Тіну Кароль хочуть судити в РФ

Росіяни незадоволені регулярними донатами на українське військо з боку артистки.

Зокрема, під час поїздки Тіна Кароль разом із Жаданом записала пісню "Ніч", присвячену Харкову та українським військовим. Вони зняли кліп у харківському метро за участю бійців Національної гвардії України "Хартія".

Тіна Кароль та Сергій Жадан присвятили пісню Харкову

Санкція за так званими статтями передбачає до 20 років позбавлення волі.

"Зазначені дії розцінюються як публічна демонстрація підтримки противника та формування позитивного образу військових злочинців у складі "Хартії" серед населення", — зазначили в так званій адміністрації.

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Наразі сама Тіна не відреагувала на такі новини.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Російська співачка Наталія Власова видала хіт Тіни Кароль "Я все ще люблю" 2015 року за свій.

У 2023 році Машу Єфросиніну заочно засудили до семи років колонії в Росії.

Нагадаємо, до того, як заочно засудити телеведучу до семи років, її заочно заарештували в РФ. Тоді Марія Єфросиніна іронічно прокоментувала це в сторіз, написавши: "А я вже почала турбуватися".