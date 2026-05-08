Тіна Кароль встановила рекорд України, але є нюанс (фото)

Українська співачка стала однією з головних зірок гумористичного шоу "Нашебачення", яке відбулося 7 травня у Києві. Під час події артистка майже дві години простояла у планці, а її "рекорд" став частиною великого жарту від команди BADstreet Boys.

Шоу пройшло у Центрі культури і мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського. Під час трансляції на ютуб-каналі BADstreet Boys ведучі повідомили, що співачка нібито встановила новий рекорд України, протримавшись у планці 1 годину 54 хвилини.

Для цього на локації облаштували окрему зону, де Тіна Кароль перебувала паралельно з виступами учасників шоу. Час від часу вона виходила на зв’язок із ведучими, коментувала події на сцені та ділилася враженнями. Наприкінці їй навіть вручили диплом.

Тіна Кароль стоїть в планці Фото: скриншот

Втім, кульмінацією став жартівливий фінал. Ведучий Фіма Константиновський зі сцени оголосив про "новий рекорд України", після чого слово взяв представник Книги рекордів України. Спочатку він говорив офіційним тоном, а потім заявив, що вся історія була частиною шоу.

У дипломі також залишили гумористичний напис: у ньому йшлося, що співачка "уникала пози "планка" майже три години".

Що таке шоу "Нашебачення"

"Нашебачення" — це український пісенно-донатний конкурс, створений командою BADstreet Boys як альтернативна й іронічна версія Євробачення. Проєкт поєднує музику, гумор і творчі експерименти, а також має благодійну мету — збір коштів на підтримку ЗСУ.

Над шоу працюють, зокрема, Володимир Дантес, Вася Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ та Слава Кедр. Формат з’явився у 2024 році й, за словами авторів, став "приколом, який вийшов з-під контролю".

