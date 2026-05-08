Тіна Кароль встановила рекорд України, але є нюанс (фото)
Українська співачка стала однією з головних зірок гумористичного шоу "Нашебачення", яке відбулося 7 травня у Києві. Під час події артистка майже дві години простояла у планці, а її "рекорд" став частиною великого жарту від команди BADstreet Boys.
Шоу пройшло у Центрі культури і мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського. Під час трансляції на ютуб-каналі BADstreet Boys ведучі повідомили, що співачка нібито встановила новий рекорд України, протримавшись у планці 1 годину 54 хвилини.
Для цього на локації облаштували окрему зону, де Тіна Кароль перебувала паралельно з виступами учасників шоу. Час від часу вона виходила на зв’язок із ведучими, коментувала події на сцені та ділилася враженнями. Наприкінці їй навіть вручили диплом.
Втім, кульмінацією став жартівливий фінал. Ведучий Фіма Константиновський зі сцени оголосив про "новий рекорд України", після чого слово взяв представник Книги рекордів України. Спочатку він говорив офіційним тоном, а потім заявив, що вся історія була частиною шоу.
У дипломі також залишили гумористичний напис: у ньому йшлося, що співачка "уникала пози "планка" майже три години".
Що таке шоу "Нашебачення"
"Нашебачення" — це український пісенно-донатний конкурс, створений командою BADstreet Boys як альтернативна й іронічна версія Євробачення. Проєкт поєднує музику, гумор і творчі експерименти, а також має благодійну мету — збір коштів на підтримку ЗСУ.
Над шоу працюють, зокрема, Володимир Дантес, Вася Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ та Слава Кедр. Формат з’явився у 2024 році й, за словами авторів, став "приколом, який вийшов з-під контролю".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Злата Огнєвіч розказала, які в неї стосунки з Кароль.
- Стужук розповіла, як Тіна Кароль начебто "виганяла" Ані Лорак з України.
Крім того, Тіна Кароль різко звернулась до Ані Лорак прямо на своєму концерті.