Тина Кароль установила рекорд Украины, но есть нюанс (фото)

Украинская певица стала одной из главных звезд юмористического шоу "Нашебачення", которое состоялось 7 мая в Киеве. Во время события артистка почти два часа простояла в планке, а ее "рекорд" стал частью большой шутки от команды BADstreet Boys.

Шоу прошло в Центре культуры и искусств КПИ им. Игоря Сикорского. Во время трансляции на ютуб-канале BADstreet Boys ведущие сообщили, что певица якобы установила новый рекорд Украины, продержавшись в планке 1 час 54 минуты.

Для этого на локации обустроили отдельную зону, где Тина Кароль находилась параллельно с выступлениями участников шоу. Время от времени она выходила на связь с ведущими, комментировала события на сцене и делилась впечатлениями. В конце ей даже вручили диплом.

Тина Кароль стоит в планке Фото: скриншот

Впрочем, кульминацией стал шуточный финал. Ведущий Фима Константиновский со сцены объявил о "новом рекорде Украины", после чего слово взял представитель Книги рекордов Украины. Сначала он говорил официальным тоном, а потом заявил, что вся история была частью шоу.

Відео дня

В дипломе также оставили юмористическую надпись: в ней говорилось, что певица "избегала позы "планка" почти три часа".

Что такое шоу "Наше свидание"

"Нашебачення" — это украинский песенно-донатный конкурс, созданный командой BADstreet Boys как альтернативная и ироничная версия Евровидения. Проект сочетает музыку, юмор и творческие эксперименты, а также имеет благотворительную цель — сбор средств на поддержку ВСУ.

Над шоу работают, в частности, Владимир Дантес, Вася Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ и Слава Кедр. Формат появился в 2024 году и, по словам авторов, стал "приколом, который вышел из-под контроля".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Тина Кароль резко обратилась к Ани Лорак прямо на своем концерте.