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Тина Кароль недавно получила водительские права: на какой машине ездит звезда (фото)

Как выглядит Тина Кароль
Тина Кароль | Фото: Скрин видео

Украинская певица Тина Кароль получила водительские права только этим летом. Теперь знаменитость мчится по дорогам на роскошном автомобиле Lexus.

Артистка сама села за руль и отправилась в Харьков. Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram (tina_karol).

Как выглядит автомобиль Тины Кароль

На опубликованном видео украинская певица сама управляла автомобилем Lexus. Звезда ехала в Харьков, чтобы посетить детскую больницу и передать помощь в онкологическое отделение.

У Тины Кароль есть Lexus
Тина Кароль за рулем Lexus
Фото: Instagram

Судя по кадрам, Кароль уверенно чувствует себя за рулем, хотя водительские права она получила всего несколько месяцев назад — 25 июня 2026 года.

Поклонники Кароль уже успели оценить её навыки вождения и засыпали звезду комплиментами:

  • "О, Тина за рулем на трассе — не отвлекайте!";
  • "Боже, наша прима за рулем! Счастливого пути и ангела-хранителя";
  • "Очень необычно видеть Тину за рулем".
Видео дня
Певица Тина Кароль
Реакция поклонников Тины Кароль
Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, Тина Кароль публично отреагировала на заявления Ани Лорак, которая ранее обвинила её в якобы препятствовании карьере в Украине. Артистка ответила на эти слова во время концерта в Одессе.