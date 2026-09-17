Тина Кароль недавно получила водительские права: на какой машине ездит звезда (фото)

Украинская певица Тина Кароль получила водительские права только этим летом. Теперь знаменитость мчится по дорогам на роскошном автомобиле Lexus.

Артистка сама села за руль и отправилась в Харьков. Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram (tina_karol).

Как выглядит автомобиль Тины Кароль

На опубликованном видео украинская певица сама управляла автомобилем Lexus. Звезда ехала в Харьков, чтобы посетить детскую больницу и передать помощь в онкологическое отделение.

Тина Кароль за рулем Lexus Фото: Instagram

Судя по кадрам, Кароль уверенно чувствует себя за рулем, хотя водительские права она получила всего несколько месяцев назад — 25 июня 2026 года.

Поклонники Кароль уже успели оценить её навыки вождения и засыпали звезду комплиментами:

"О, Тина за рулем на трассе — не отвлекайте!";

"Боже, наша прима за рулем! Счастливого пути и ангела-хранителя";

"Очень необычно видеть Тину за рулем".

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Реакция поклонников Тины Кароль Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Тина Кароль установила рекорд Украины. Артистка почти два часа простояла в планке, а её "рекорд" стал частью большой шутки от команды BADstreet Boys в юмористическом шоу "Нашебачение".

Также знаменитость прокомментировала вероятную мобилизацию своего единственного сына Вениамина, которому в этом году исполнится 18 лет. Парень в будущем хочет вернуться в Украину.

Кроме того, Тина Кароль публично отреагировала на заявления Ани Лорак, которая ранее обвинила её в якобы препятствовании карьере в Украине. Артистка ответила на эти слова во время концерта в Одессе.