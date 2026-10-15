Победительница "Холостяка" приобрела роскошный элитный автомобиль (фото)

Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень поделилась с подписчиками в сети радостным событием. Блогерша приобрела роскошный автомобиль немецкой марки BMW.

Инна опубликовала видео, на котором похвасталась дорогой машиной. Об этом блогерша сообщила на своей странице в Instagram (innka_belen).

Как выглядит новая машина Белень

Девушка решила не откладывать жизнь на потом и совершила одну из самых дорогих покупок. В ролике Инна сначала показала ключи от машины, а затем продемонстрировала саму машину.

Так, Белень приобрела автомобиль немецкой марки BMW белого цвета. Какая именно модель и какова цена машины — Инна пока не раскрыла. Однако она подчеркнула, что её самая заветная мечта сбылась.

"Что такое жизнь? — подумала я и совершила одну из самых дорогих покупок в своей жизни. Дороже были только квартиры. Мне всегда нравились BMW. Мощные, дерзкие, с характером — как и я. И эта малышка мне ну очень подходит. Ну что, привет, малышка. Добро пожаловать в семью", — написала блогерша.

Видео дня

Новая машина Инны Белень Фото: Instagram

Подписчики Белень поздравили её с важной покупкой и оставили множество комментариев под постом.

"Класс, поздравляю с покупкой. Пусть бензин сам себя заправляет, а штрафы обходят стороной";

"Я горжусь такими женщинами! Инночка, вы молодец!";

"Вы просто молодец".

Инна Белень — что о ней известно

Блогерша стала победительницей 13-го сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Александр "Терен" Будько.

В феврале 2025 года пара рассталась. Позже Белень начала встречаться с Иваном Яловенко, с которым она знакома ещё со школьных времён. В начале 2026 года они поженились.

В апреле Инна впервые стала мамой и родила дочь, которую назвала Кирой.

Инна Белень с мужем и дочерью Фото: Instagram

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