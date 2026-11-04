Демократы идут за Трампом: станет ли Украина главным полем битвы в Вашингтоне

Дональд Трамп рискует потерять послушный Конгресс: победа демократов открывает возможности для усиления помощи Украине и давления на Россию. Но президент сохранит право вето и контроль над внешней политикой. Фокус выяснил, смогут ли противники Трампа изменить его курс и как результаты выборов повлияют на переговоры о завершении войны.

Уже очевидно, что демократы побеждают и получают контроль над Конгрессом США по итогам промежуточных выборов. По предварительным прогнозам, они получат 55–56 мест в Сенате и более 250 в Палате представителей. Это усложнит Дональду Трампу реализацию его политики.

Голосование состоялось 3 ноября. Американцы выбирали весь состав Палаты представителей — 435 депутатов, а также 35 сенаторов. На тот момент республиканцы контролировали обе палаты Конгресса, поэтому результаты выборов могли изменить расклад сил в Вашингтоне.

По предварительным результатам, демократы одержали несколько важных побед. В частности, бывший губернатор Северной Каролины Рой Купер победил республиканца Майкла Уотли и обеспечил демократам место в Сенате. В Джорджии сенатор-демократ Джон Оссофф переизбрался на новый срок, а в Нью-Гэмпшире победу одержал Крис Паппас.

Видео дня

Помощи Украине будет больше, а влияния у Трампа — меньше

Подсчёт голосов всё ещё продолжается, поэтому говорить об окончательном распределении мест в Конгрессе пока рано. Но очевидно, что демократы переиграли республиканцев. И как отмечают украинские политологи, после выборов демократы получат большинство в Палате представителей и Сенате, и новый Конгресс с января 2027 года начнёт активно использовать механизмы контроля — слушания, запросы, расследования. Это ограничит Трампу свободу манёвра, в том числе по Украине. Но при этом украинский вопрос снова может оказаться в центре противостояния партий — как при Байдене, когда республиканцы блокировали помощь. Теперь демократы будут давить на Трампа, обвиняя его в "сдаче Украины".

Как отмечает политолог-международник Вадим Трюхан, Трамп как президент никуда не денется: он согласно Конституции и законодательству США проводит и руководит внешней политикой. Поэтому вместо него никто новый не придёт, никакой другой внешнеполитический курс не появится. Это первое.

А второе: любой внешнеполитический курс подкреплён двумя вещами — финансами и кадрами. В данном случае за финансы отвечает Нижняя палата, а за кадры отвечает Сенат. У Трампа есть ещё два месяца, чтобы попробовать провести какие-то кадровые решения через Сенат, попробовать договориться о каких-то бюджетных параметрах, которые в январе должны были бы утверждаться в виде закона. Но в январе изменится ситуация, когда зайдут новые люди. Поэтому он будет проводить свою политику так, как он её видит, но у него будут серьёзные ограничения по Ирану, по другим точкам земного шара и по Украине, России в том числе.

"Я думаю, что демократы будут в полную силу использовать те механизмы контроля, которые законодательством предусмотрены Конгрессом. То, что фактически республиканцы игнорировали в течение почти двух лет пребывания Трампа у власти", — подчёркивает в комментарии Фокусу политолог.

Конгресс может принимать законы — и у него будут все возможности их продвигать. В этих законах могут быть прямые нормы о санкциях против России — санкции, санкции и ещё раз санкции. А также прямые нормы о предоставлении Украине помощи оружием и финансами. Но у Трампа останется право вето на эти законы.

"Я далёк от мысли, что сейчас вдруг всё будет как при Байдене и Конгресс выделит 60 или сколько-то там миллиардов — этого не случится. Но какая-то помощь, и в намного больших объёмах, чем при Трампе до последнего времени, будет выделяться. Если за прошлый год выделили 400 миллионов и еле-еле в последний день, 31 октября, их законтрактовали, потому что всячески тормозила администрация, — то в следующем году ситуация с санкциями может быть абсолютно другой", — уточняет политолог.

Плюс вопрос контроля. Мы знаем о многих решениях, которые фактически тормозились в администрации Трампа. Конгресс имеет возможность контролировать: вызывать на слушания, направлять запросы, инициировать расследования. Уже перед выборами объявили: во-первых, против Трампа инициируют первую процедуру импичмента, а во-вторых — расследование по факту отключения Starlink.

"Так что определённые возможности для Украины появятся. Но понятно, что не те, которые позволят очень быстро рассчитывать на десятки миллиардов финансов или выделение оружия, которое нам крайне нужно уже вчера. Но шансы на то, что ситуация сдвинется с мёртвой точки в пользу Украины, есть — и они довольно велики", — считает Вадим Трюхан.

Демократы смогут давить на Трампа, а РФ потеряет своё влияние

Демократы получат контроль над Палатой представителей и Сенатом США, но не стоит переоценивать значение Конгресса во внешней политике, поскольку внешняя политика — это прерогатива президента США и Государственного департамента. Тем не менее у Сената и у Палаты представителей появится больше возможностей для контроля за политикой Трампа. Это означает, что украинская проблема может оказаться в фокусе межпартийного противостояния между Демократической и Республиканской партией, уверен политолог Олег Постернак.

"Это уже было, когда Байден потерял большинство в палатах во время своей каденции, и тогда республиканцы использовали блокировку военной помощи Украине. Это привело к такому изнурительному противостоянию между партиями и властью США. Поэтому сейчас с высокой вероятностью может повториться нечто подобное, когда демократы начнут обвинять Трампа в сдаче Украины, давить на него. Это может привести к определённым изменениям в политике США в отношении Украины — к сворачиванию намерения оказывать брутальное давление на Украину", — рассказывает Фокусу политолог.

То есть, по его мнению, не исключено, что с учётом ситуации в Конгрессе Трамп минимизирует попытки сломать и продавить Украину так, как на это рассчитывает Российская Федерация. А это, в свою очередь, уменьшает возможности для мирного урегулирования, учитывая планы России продолжить военную операцию как минимум до завоевания Донбасса.

Но при этом, подчёркивает Постернак, что касается уже получаемой помощи, то пока существенных изменений в американской политике нет. Разведданные американская сторона будет продолжать передавать. Решение Пентагона по PAC-3 связано с поиском дополнительного финансирования со стороны Европы в рамках PESCO. По Starlink особого давления тоже нет у Украины, потому что это Илон Маск, и у него своё ощущение и своё понимание украинской и российской войны.

Политолог Александр Палий тоже считает, что демократы и часть республиканцев будут выступать за поддержку Украины — ну, по крайней мере на том уровне, который есть в данный момент. И даже, по его мнению, уже не будут возникать проблемы с Израилем и с тем, что Украина не может закупить даже те ракеты Patriot, за которые уже проплачено европейскими деньгами. Но и на быстрое восстановление помощи Украине в прежнем масштабе рассчитывать вряд ли придётся, потому что последнее слово за Трампом. А он непредсказуем.

"Вообще я думаю, что Трамп не будет нацелен на какие-то резкие движения во внешней политике. То есть он фактически будет доживать. Постарается обеспечить себе какое-то будущее — не политическое, а персональное будущее после выборов. И эта инерционная ситуация будет продолжаться. А то, что он обещал ветировать не понравившиеся ему законы, — это чисто внутренняя политика. Нас она не касается", — рассказывает Фокусу Палий.

Победа демократов может изменить мирные переговоры

Но тут же возникает вопрос: будет ли Трамп после проигрыша его партии на выборах так же рьяно стараться заключить мирную сделку по российско-украинской войне. По мнению эксперта, сдвиги в переговорах возможны, но прогнозы нужно делать осторожно.

"Теоретически переговорный процесс может сдвинуться с мёртвой точки. Но многое будет зависеть от конъюнктуры и действий сторон, в том числе на переговорах в Абу-Даби. Так как Трамп может чувствовать себя ограниченным сейчас после поражения на выборах в плане манёвра в украинском вопросе. Поэтому всё же нужно делать очень осторожные прогнозы на этот счёт", — считает политолог.

Как считает Александр Палий, переговорный процесс идёт параллельно. Путин будет понимать: новый президент Америки, скорее всего, будет демократом — или, даже если республиканцем, всё равно будет бороться за восстановление позиций США на международной арене. А сейчас Трамп фактически обнулил влияние Америки во многих местах. Новый президент, очевидно, будет это восстанавливать.

"Поэтому у Путина может появиться дополнительный стимул заключить какое-то соглашение и замириться сейчас — пока не пришёл новый президент США. Это может подтолкнуть его к договорённостям. Но, с другой стороны, если Путин остановится там, где Россия сейчас захватила территории, у него возникнет масса внутренних проблем в самой России. Никакие нефтяные махинации не помогут", — отмечает политолог.

Напомним, республиканцы одержали бы убедительную победу, если бы его фамилия фигурировала в бюллетенях — так Дональд Трамп прокомментировал ход промежуточных выборов. В то же время президент США заявил, что признает результаты и будет работать с демократами, которые выходят вперед.

К тому же, ответственность за дорогой бензин Дональд Трамп на этот раз возложил на Иран, хотя ранее неоднократно обвинял в этом Владимира Зеленского и украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Параллельно президент США похвастался состоянием американской экономики, назвав её лучшей в истории страны и даже лучше, чем во время его первого срока. По его словам, именно цены на топливо мешают людям это ощутить.