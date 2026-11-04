Демократи йдуть за Трампом: чи стане Україна головним полем битви у Вашингтоні

Дональд Трамп ризикує втратити підконтрольний Конгрес: перемога демократів відкриває можливості для посилення допомоги Україні та тиску на Росію. Але президент збереже право вето та контроль над зовнішньою політикою. Фокус з'ясував, чи зможуть противники Трампа змінити його курс і як результати виборів вплинуть на переговори про завершення війни.

Вже очевидно, що демократи перемагають і отримують контроль над Конгресом США за підсумками проміжних виборів. За попередніми прогнозами, вони отримають 55–56 місць у Сенаті та понад 250 — у Палаті представників. Це ускладнить Дональду Трампу реалізацію його політики.

Голосування відбулося 3 листопада. Американці обирали весь склад Палати представників — 435 депутатів, а також 35 сенаторів. На той момент республіканці контролювали обидві палати Конгресу, тому результати виборів могли змінити розклад сил у Вашингтоні.

За попередніми результатами, демократи здобули кілька важливих перемог. Зокрема, колишній губернатор Північної Кароліни Рой Купер переміг республіканця Майкла Вотлі та забезпечив демократам місце в Сенаті. У Джорджії сенатор-демократ Джон Оссофф переобрався на новий термін, а в Нью-Гемпширі перемогу здобув Кріс Паппас.

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Допомоги Україні стане більше, а впливу у Трампа — менше

Підрахунок голосів ще триває, тому говорити про остаточний розподіл місць у Конгресі поки що зарано. Але очевидно, що демократи переграли республіканців. І, як зазначають українські політологи, після виборів демократи отримають більшість у Палаті представників і Сенаті, і новий Конгрес із січня 2027 року почне активно використовувати механізми контролю — слухання, запити, розслідування. Це обмежить Трампу свободу маневру, зокрема щодо України. Але при цьому українське питання знову може опинитися в центрі протистояння партій — як за часів Байдена, коли республіканці блокували допомогу. Тепер демократи тиснутимуть на Трампа, звинувачуючи його в "здачі України".

Як зазначає політолог-міжнародник Вадим Трюхан, Трамп як президент нікуди не дінеться: відповідно до Конституції та законодавства США він проводить і керує зовнішньою політикою. Тому замість нього ніхто новий не прийде, жоден інший зовнішньополітичний курс не з’явиться. Це по-перше.

А по-друге: будь-який зовнішньополітичний курс підкріплений двома речами — фінансами та кадрами. У цьому випадку за фінанси відповідає Нижня палата, а за кадри — Сенат. У Трампа є ще два місяці, щоб спробувати провести якісь кадрові рішення через Сенат, спробувати домовитися про якісь бюджетні параметри, які в січні мали б бути затверджені у вигляді закону. Але в січні ситуація зміниться, коли прийдуть нові люди. Тому він проводитиме свою політику так, як він її бачить, але у нього будуть серйозні обмеження щодо Ірану, інших регіонів світу, а також щодо України та Росії.

"Я вважаю, що демократи повною мірою використовуватимуть ті механізми контролю, які законодавством передбачені Конгресом. Те, що фактично республіканці ігнорували протягом майже двох років перебування Трампа при владі", — підкреслює у коментарі Фокусу політолог.

Конгрес може ухвалювати закони — і матиме всі можливості для їхнього впровадження. У цих законах можуть міститися прямі положення щодо санкцій проти Росії — санкції, санкції й ще раз санкції. А також прямі положення щодо надання Україні допомоги у вигляді зброї та фінансів. Але у Трампа залишиться право вето на ці закони.

"Я навіть не думаю, що зараз раптом усе буде так, як за часів Байдена, і Конгрес виділить 60 чи скільки там мільярдів — цього не станеться. Але якась допомога, і в набагато більших обсягах, ніж за Трампа донедавна, виділятиметься. Якщо минулого року виділили 400 мільйонів і ледь-ледь в останній день, 31 жовтня, їх затвердили, бо адміністрація всіляко гальмувала, — то наступного року ситуація з санкціями може бути абсолютно іншою", — уточнює політолог.

Плюс питання контролю. Ми знаємо про чимало рішень, які фактично гальмувалися в адміністрації Трампа. Конгрес має можливість здійснювати контроль: викликати на слухання, надсилати запити, ініціювати розслідування. Ще перед виборами оголосили: по-перше, проти Трампа ініціюють першу процедуру імпічменту, а по-друге — розслідування щодо відключення Starlink.

"Тож у України з’являться певні можливості. Але зрозуміло, що не ті, які дозволять дуже швидко розраховувати на десятки мільярдів фінансів чи виділення зброї, яка нам вкрай потрібна вже вчора. Але шанси на те, що ситуація зрушить з мертвої точки на користь України, є — і вони досить великі", — вважає Вадим Трюхан.

Демократи зможуть чинити тиск на Трампа, а РФ втратить свій вплив

Демократи отримають контроль над Палатою представників і Сенатом США, але не варто переоцінювати значення Конгресу у зовнішній політиці, оскільки зовнішня політика — це прерогатива президента США та Державного департаменту. Проте у Сенату та Палати представників з’явиться більше можливостей для контролю за політикою Трампа. Це означає, що українська проблема може опинитися у фокусі міжпартійного протистояння між Демократичною та Республіканською партіями, впевнений політолог Олег Постернак.

"Це вже траплялося, коли Байден втратив більшість у палатах під час свого президентського терміну, і тоді республіканці використали блокування військової допомоги Україні. Це призвело до такого виснажливого протистояння між партіями та владою США. Тому зараз із високою ймовірністю може повторитися щось подібне, коли демократи почнуть звинувачувати Трампа у зраді України, тиснути на нього. Це може призвести до певних змін у політиці США щодо України — до відмови від наміру чинити брутальний тиск на Україну", — розповідає Фокусу політолог.

Тобто, на його думку, не виключено, що з огляду на ситуацію в Конгресі Трамп мінімізує спроби зламати й змусити Україну поступитися так, як на це розраховує Російська Федерація. А це, у свою чергу, зменшує можливості для мирного врегулювання, з огляду на плани Росії продовжити військову операцію щонайменше до завоювання Донбасу.

Однак, як підкреслює Постернак, що стосується допомоги, яку Україна вже отримує, то поки що суттєвих змін у політиці США немає. Американська сторона й надалі надаватиме розвіддані. Рішення Пентагону щодо PAC-3 пов’язане з пошуком додаткового фінансування з боку Європи в рамках PESCO. Щодо Starlink, то на Україну теж не чиниться особливого тиску, бо це Ілон Маск, і він має власне бачення та власне розуміння української та російської війни.

Політолог Олександр Палій також вважає, що демократи та частина республіканців виступатимуть за підтримку України — ну, принаймні на тому рівні, який є наразі. І навіть, на його думку, вже не виникатимуть проблеми з Ізраїлем і з тим, що Україна не може закупити навіть ті ракети Patriot, за які вже сплачено європейськими коштами. Але й на швидке відновлення допомоги Україні в колишньому обсязі розраховувати навряд чи доведеться, бо останнє слово за Трампом. А він непередбачуваний.

"Взагалі я вважаю, що Трамп не буде прагнути до якихось різких кроків у зовнішній політиці. Тобто він фактично доживатиме термін. Намагатиметься забезпечити собі якесь майбутнє — не політичне, а особисте майбутнє після виборів. І ця інерційна ситуація триватиме. А те, що він обіцяв накласти вето на закони, які йому не сподобаються, — це суто внутрішня політика. Нас вона не стосується", — розповідає Фокусу Палій.

Перемога демократів може змінити хід мирних переговорів

Але одразу ж виникає питання: чи буде Трамп після поразки своєї партії на виборах так само завзято намагатися укласти мирну угоду щодо російсько-української війни. На думку експерта, зрушення в переговорах можливі, але прогнози слід робити обережно.

"Теоретично переговорний процес може зрушити з мертвої точки. Але багато чого залежатиме від кон’юнктури та дій сторін, зокрема під час переговорів в Абу-Дабі. Оскільки Трамп може відчувати себе обмеженим зараз після поразки на виборах у плані маневру в українському питанні. Тому все ж таки потрібно робити дуже обережні прогнози з цього приводу", — вважає політолог.

На думку Олександра Палія, переговорний процес триває паралельно. Путін розумітиме: новий президент Америки, найімовірніше, буде демократом — або, навіть якщо республіканцем, все одно боротиметься за відновлення позицій США на міжнародній арені. А зараз Трамп фактично звів нанівець вплив Америки в багатьох регіонах. Новий президент, очевидно, буде це відновлювати.

"Тому у Путіна може з’явитися додатковий стимул укласти якусь угоду й укласти мир зараз — доки не обійняв посаду новий президент США. Це може підштовхнути його до домовленостей. Але, з іншого боку, якщо Путін зупиниться там, де Росія зараз захопила території, у нього виникне безліч внутрішніх проблем у самій Росії. Жодні нафтові махінації не допоможуть", — зазначає політолог.

Нагадаємо, республіканці здобули б переконливу перемогу, якби його прізвище було вказано у виборчих бюлетенях — так Дональд Трамп прокоментував хід проміжних виборів. Водночас президент США заявив, що визнає результати і працюватиме з демократами, які виходять уперед.

До того ж, відповідальність за дорогий бензин Дональд Трамп цього разу поклав на Іран, хоча раніше неодноразово звинувачував у цьому Володимира Зеленського та українські удари по російських нафтопереробних заводах. Про це він заявив в інтерв’ю Fox News.

Паралельно президент США похвалився станом американської економіки, назвавши її найкращою в історії країни і навіть кращою, ніж під час його першого терміну. За його словами, саме ціни на паливо заважають людям це відчути.