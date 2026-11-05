Лекарства по электронному рецепту в аптеках будут отпускать медсестры и фармацевты-интерны: что изменилось

В Украине расширили перечень специалистов, которых могут привлекать к работе в аптеках. Фармацевты-интерны и специалисты по специальности "Сестринское дело" теперь могут отпускать рецептурные и безрецептурные лекарства, в том числе по электронному рецепту, – под руководством фармацевта.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, пишет "Укринформ". Изменения в Лицензионные условия утверждены постановлением Кабинета Министров № 1135 от 17 сентября 2026 года. Соответствующие обновления также внесены в электронную систему здравоохранения (ЭСЗО).

В Минздраве пояснили, что такие работники могут занимать должности ассистентов фармацевта по розничной реализации лекарственных средств. Отпуск лекарств они осуществляют под руководством фармацевта.

Что было раньше

В министерстве напомнили, что уже с февраля 2026 года специалисты по специальности "Медсестринство" могут самостоятельно отпускать лекарства по электронным рецептам в аптеках и аптечных пунктах в сельской местности и определенных прифронтовых общинах.

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Отныне к этой работе под руководством фармацевта могут присоединяться фармацевты-интерны по всей Украине, а также специалисты по специальности "Сестринское дело" в городских аптеках.

Кто может отпускать рецептурные лекарства

По данным Минздрава, отпускать рецептурные лекарства в аптеке, в том числе по электронному рецепту, отныне могут:

фармацевты и ассистенты фармацевтов с соответствующим фармацевтическим образованием;

специалисты по специальности "Медсестринство" в сельской местности и прифронтовых общинах — самостоятельно, на условиях, определенных законодательством;

фармацевты-интерны по всей Украине — под наблюдением фармацевта;

специалисты по специальности "Сестринское дело" в городских аптеках — под наблюдением фармацевта.

В Минздраве отметили, что это нововведение поможет аптекам лучше организовывать работу в условиях кадровых проблем.

Как получить лекарства по электронному рецепту

Порядок для пациентов не изменился: необходимо назвать фармацевту номер электронного рецепта и код его погашения. Сотрудник аптеки найдет электронный рецепт в ЕСОЗ и после проверки выдаст лекарства.

Во время военного положения врач может выписывать рецептурные лекарства как по электронному, так и по бумажному рецепту. Исключение составляют наркотические средства, а также лекарства и медицинские изделия, подлежащие возмещению: их назначение и отпуск осуществляются только по электронному рецепту.

Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 16069, который предлагает снизить НДС на лекарства, детские товары и продукты первой необходимости до 5%, а также снизить налоги на генераторы и портативные зарядные устройства.

Ранее мы сообщали, что правительство приняло решение о запуске экспериментального проекта по использованию беспилотников в сфере медицинской логистики. Дроны должны быстрее доставлять между больницами лекарства, образцы крови и донорские органы.