Дроны будут доставлять донорские органы: правительство запускает экспериментальный проект, — Корецкий

Правительство приняло решение о запуске экспериментального проекта по использованию беспилотников в сфере медицинской логистики. Дроны должны быстрее доставлять между больницами лекарства, образцы крови и донорские органы.

Как сообщил глава правительства Сергей Корецкий в Telegram, первой площадкой проекта станет Институт сердца Минздрава Украины. По словам премьера, в учреждении уже есть три специализированных дрона, способных преодолевать расстояние до 700 км и приземляться на площадках больниц.

Корецкий рассказал, что для перевозок предусмотрен четкий порядок согласования полетов с военными. Дроны будут иметь специальный статус и идентифицироваться в воздухе. Также определены правила действий во время воздушной тревоги, в частности возможность посадки в резервной точке.

Проект реализуют Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации. По словам премьера, на его основе правительство планирует создать украинскую систему управления полетами гражданских беспилотников (UTM) и определить правила их безопасного использования.

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Зачем нужны дроны в медицинской логистике

По словам Корецкого, в военное время и в сложных дорожных условиях перевозка медицинских грузов на автомобилях может отнимать время, критически важное для спасения жизни. Особенно это касается трансплантации, где скорость доставки имеет решающее значение.

Дроны смогут быстрее доставлять между больницами лекарственные средства, медицинские изделия, образцы крови для анализа и донорские органы, в частности из отдаленных районов, отметил премьер.

Ранее эксперт по финансам Павел Дукач рассказал Фокусу, как развивается рынок доставки товаров с помощью беспилотных аппаратов и как это коренным образом изменит торговлю.

А в ООН предупредили о новой угрозе ядерного терроризма. Самодельную ядерную бомбу на цель может сбросить не человек, а дрон, которым будут управлять за сотни километров.