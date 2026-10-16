Дрони доставлятимуть донорські органи: уряд запускає експериментальний проєкт, — Корецький

Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту з використання безпілотників для медичної логістики. Дрони мають швидше доставляти між лікарнями ліки, зразки крові та донорські органи.

За повідомленням очільника уряду Сергія Корецького у Телеграм, першим майданчиком проєкту стане Інститут серця МОЗ України. За словами прем'єра, у закладі вже є три спеціалізовані дрони, які здатні долати відстань до 700 км і приземлятися на майданчиках лікарень.

Корецький розповів, що для перевезень передбачений чіткий порядок погодження польотів із військовими. Дрони матимуть спеціальний статус і ідентифікуватимуться в повітрі. Також визначені правила дій під час повітряної тривоги, зокрема можливість посадки в резервній точці.

Проєкт реалізують Міністерство охорони здоров'я та Міністерство цифрової трансформації. За словами прем'єра, на його основі уряд планує створити українську систему управління польотами цивільних безпілотників (UTM) і визначити правила їх безпечного використання.

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Навіщо дрони в медичній логістиці

За словами Корецького, у воєнний час і за складної дорожньої ситуації перевезення медичних вантажів автомобілями може забирати критично важливий для порятунку життя час. Особливо це стосується трансплантації, де швидкість доставляння має вирішальне значення.

Дрони зможуть швидше доставляти між лікарнями лікарські засоби, медичні вироби, зразки крові для тестування та донорські органи, зокрема з віддалених районів, зазначив прем'єр.

Раніше експерт з фінансів Павло Дукач розповів Фокусу, як розвивається ринок доставлення товарів безпілотними апаратами та як це докорінно змінить торгівлю.

А в ООН попередили про новий ризик ядерного тероризму. Саморобну ядерну бомбу на ціль може скинути не жива людина, а дрон, яким керуватимуть за сотні кілометрів.