Ліки за е-рецептом в аптеках відпускатимуть медсестри та фармацевти-інтерни: що змінилося
В Україні розширили перелік фахівців, яких можуть залучати до роботи в аптеках. Фармацевти-інтерни та фахівці зі спеціальністю "Медсестринство" тепер можуть відпускати рецептурні й безрецептурні ліки, зокрема за е-рецептом, – під керівництвом фармацевта.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, пише Укрінформ. Зміни до Ліцензійних умов затверджено постановою Кабінету Міністрів № 1135 від 17 вересня 2026 року. Відповідні оновлення також внесли до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).
У МОЗ пояснили, що такі працівники можуть обіймати посади асистентів фармацевта з роздрібної реалізації лікарських засобів. Відпуск ліків вони здійснюють під керівництвом фармацевта.
Що було раніше
У міністерстві нагадали, що ще з лютого 2026 року фахівці зі спеціальністю "Медсестринство" можуть самостійно відпускати ліки за е-рецептами в аптеках та аптечних пунктах у сільській місцевості й визначених прифронтових громадах.
Відтепер до цієї роботи під керівництвом фармацевта можуть долучатися фармацевти-інтерни по всій Україні та фахівці зі спеціальністю "Медсестринство" в міських аптеках.
Хто може відпускати рецептурні ліки
За даними МОЗ, відпускати рецептурні ліки в аптеці, зокрема й за е-рецептом, відтепер можуть:
- фармацевти та асистенти фармацевтів із відповідною фармацевтичною освітою;
- фахівці зі спеціальністю "Медсестринство" в сільській місцевості та прифронтових громадах — самостійно, за визначених законодавством умов;
- фармацевти-інтерни по всій Україні — під наглядом фармацевта;
- фахівці зі спеціальністю "Медсестринство" в міських аптеках — під наглядом фармацевта.
У МОЗ зазначили, що нововведення допоможе аптекам краще організовувати роботу в умовах кадрових викликів.
Як отримати ліки за е-рецептом
Порядок для пацієнтів не змінився: потрібно назвати фармацевту номер е-рецепта та код його погашення. Працівник аптеки знайде е-рецепт в ЕСОЗ і після перевірки відпустить ліки.
Під час воєнного стану лікар може призначити рецептурні ліки як за електронним, так і за паперовим рецептом. Виняток — наркотичні засоби, а також ліки та медичні вироби, що підлягають реімбурсації: їх призначення та відпуск здійснюють лише за електронним рецептом.
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