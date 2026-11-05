Ліки за е-рецептом в аптеках відпускатимуть медсестри та фармацевти-інтерни: що змінилося

В Україні розширили перелік фахівців, яких можуть залучати до роботи в аптеках. Фармацевти-інтерни та фахівці зі спеціальністю "Медсестринство" тепер можуть відпускати рецептурні й безрецептурні ліки, зокрема за е-рецептом, – під керівництвом фармацевта.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, пише Укрінформ. Зміни до Ліцензійних умов затверджено постановою Кабінету Міністрів № 1135 від 17 вересня 2026 року. Відповідні оновлення також внесли до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

У МОЗ пояснили, що такі працівники можуть обіймати посади асистентів фармацевта з роздрібної реалізації лікарських засобів. Відпуск ліків вони здійснюють під керівництвом фармацевта.

Що було раніше

У міністерстві нагадали, що ще з лютого 2026 року фахівці зі спеціальністю "Медсестринство" можуть самостійно відпускати ліки за е-рецептами в аптеках та аптечних пунктах у сільській місцевості й визначених прифронтових громадах.

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Відтепер до цієї роботи під керівництвом фармацевта можуть долучатися фармацевти-інтерни по всій Україні та фахівці зі спеціальністю "Медсестринство" в міських аптеках.

Хто може відпускати рецептурні ліки

За даними МОЗ, відпускати рецептурні ліки в аптеці, зокрема й за е-рецептом, відтепер можуть:

фармацевти та асистенти фармацевтів із відповідною фармацевтичною освітою;

фахівці зі спеціальністю "Медсестринство" в сільській місцевості та прифронтових громадах — самостійно, за визначених законодавством умов;

фармацевти-інтерни по всій Україні — під наглядом фармацевта;

фахівці зі спеціальністю "Медсестринство" в міських аптеках — під наглядом фармацевта.

У МОЗ зазначили, що нововведення допоможе аптекам краще організовувати роботу в умовах кадрових викликів.

Як отримати ліки за е-рецептом

Порядок для пацієнтів не змінився: потрібно назвати фармацевту номер е-рецепта та код його погашення. Працівник аптеки знайде е-рецепт в ЕСОЗ і після перевірки відпустить ліки.

Під час воєнного стану лікар може призначити рецептурні ліки як за електронним, так і за паперовим рецептом. Виняток — наркотичні засоби, а також ліки та медичні вироби, що підлягають реімбурсації: їх призначення та відпуск здійснюють лише за електронним рецептом.

Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16069, який пропонує урізати ПДВ на ліки, дитячі товари й базові продукти до 5%, а також обвалити податки на генератори й повербанки.

Раніше ми повідомляли, що Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту з використання безпілотників для медичної логістики. Дрони мають швидше доставляти між лікарнями ліки, зразки крові та донорські органи.