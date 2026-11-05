Стычка на глубине 18 метров: на Мальдивах произошла массовая драка дайверов (видео)

На Мальдивах дайверы подрались на глубине 18 метров под водой, причем один из них пытался сорвать маску с другого.

Китайский инструктор по дайвингу сообщил о нападении на троих иностранных дайверов во время погружения в дайв-центре "Куда Ра Тила" на Мальдивах, пишет The Sun.

По словам инструктора Сяо Ду, один из дайверов толкнул его и ударил ластой. Затем подошли ещё двое участников, и началась драка.

Драка дайверов

Он утверждает, что они пытались снять с него маску для подводного плавания и регулятор, что на такой глубине представляет потенциальную опасность.

Согласно опубликованным сообщениям, ему удалось завершить погружение.

Компания, причастная к этой деятельности, признала факт инцидента и сообщила об этом в соответствующие органы. Точные обстоятельства конфликта официально не выяснены.

Видео дня

В посте на Facebook директор компании Maldives Legend подтвердил, что один из их гидов был отстранен от работы после этого инцидента.

"Согласно имеющейся у нас информации, конфликт начался с инцидента с участием гида-дайвера с другого судна и одного из наших гостей, после чего вмешалась наша дайвинг-команда. Мы признаем, что впоследствии были выдвинуты серьезные обвинения в отношении поведения нашего профессионального дайвера. Эти обвинения, наряду со всеми обстоятельствами инцидента, требуют тщательного и беспристрастного рассмотрения", — сказал он.

После ссоры Национальная ассоциация лодок (NBAM) Мальдивских островов заявила, что также расследует этот инцидент.

Напомним, что на дне Ла-Манша уже 160 лет лежит необыкновенное сокровище. Бутылка пива Guinness была найдена среди обломков корабля "Миндоро", затонувшего в 1864 году.

Кроме того, недалеко от легендарного "Побережья сокровищ" в американской Флориде обнаружили более 1000 серебряных и золотых монет. Это помогает восстановить историю флота 1715 года, который затонул из-за непогоды.