Сутичка на глибині 18 метрів: на Мальдівах сталася масова бійка дайверів (відео)

На Мальдівах дайвери побилися на глибині 18 метрів під водою, причому один з них намагався зірвати маску з іншого.

Китайський інструктор з дайвінгу повідомив про напад трьох іноземних дайверів під час занурення на дайв-центрі Куда Ра Тіла на Мальдівах, пише The Sun.

За словами інструктора, Сяо Ду, один із дайверів штовхнув його та вдарив ластою. Потім підійшли ще двоє учасників, і почалася бійка.

Бійка дайверів

Він стверджує, що вони намагалися зняти з нього маску для підводного плавання та регулятор, що є потенційно небезпечною ситуацією на такій глибині.

Згідно з опублікованими повідомленнями, йому вдалося завершити занурення.

Компанія, причетна до цієї діяльності, визнала факт інциденту та повідомила про це відповідні органи. Точні обставини конфронтації офіційно не з'ясовані.

Видео дня

У дописі на Facebook директор Maldives Legend підтвердив, що одного з їхніх гідів було відсторонено від роботи після цього інциденту.

"Згідно з наявною у нас інформацією, протистояння почалося з інциденту за участю гіда-дайвінгу з іншого судна та одного з наших гостей, після чого втрутилася наша команда дайвінгу. Ми визнаємо, що згодом було висунуто серйозні звинувачення щодо поведінки нашого професійного дайвера. Ці звинувачення, разом з усіма обставинами інциденту, потребують ретельного та неупередженого розгляду", – сказав він.

Після сварки Національна асоціація човнів (NBAM) Мальдівських островів заявила, що також розслідує інцидент.

Нагадаємо, що на дні Ла-Маншу вже 160 років лежить надзвичайний скарб. Пляшку пива Guinness було знайдено серед уламків корабля "Міндоро", який затонув у 1864 році.

Також поблизу легендарного "Узбережжя скарбів" в американській Флориді знайшли понад 1000 срібних і золотих монет. Це допомагає відновити історію флоту 1715 року, який затонув внаслідок негоди.