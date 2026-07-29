Таємниця затонулого корабля: на дні Ла-Маншу дайвери знайшли унікальний скарб, якому 160 років

На дні Ла-Маншу вже 160 років лежить надзвичайний скарб. Пляшку пива Guinness було знайдено серед уламків корабля "Міндоро", який затонув у 1864 році.

Наразі експерти перевіряють, чи вижили мікроорганізми всередині пляшки. Адже тоді у них буде унікальна можливість відтворити пиво, зварене за рецептом понад півтора століття тому, пише GeekWeek.

Протягом 160 років пляшки з пивом Guinness пролежали на дні Ла-Маншу. Вони були на борту вітрильного корабля "Міндоро", який затонув у 1864 році після зіткнення з Геллеспонтом. Тепер одну із пляшок дайвери підняли на поверхню, і вчені перевіряють, чи містить вона мікроорганізми, які могли б відтворити пиво 19 століття.

Стало відомо, що затонуле судно знаходиться на глибині приблизно 30 метрів. Знайдений ящик містив 18-20 пляшок та був знайдений минулого року бельгійським дайвером Стефаном Панісом. Натомість польський дайвер Павел Трушинський відповідав за ідентифікацію судна та визначення походження пива. Знайдена пляшка є другою, яку вдалося безпечно витягнути з-під затонулого судна.

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Пляшки зберігалися догори дном у ящику. Дайвери вважають, що такий метод зберігання в поєднанні з тиском у морському дні міг закріпити корки та зменшити ризик потрапляння води у пляшку.

Одну з пляшок буде передано дослідникам з Левенського університету у Бельгії. Саме вони перевірять, чи вижили у старому пиві мікроорганізми, що використовувалися у його виробництві. Якщо їм вдасться їх відновити, вони зможуть спробувати відтворити 160-річний рецепт.

"Якщо мікроорганізми вижили, пиво Гіннес можна буде зварити за 160-річним рецептом. Наука може використати їх для відтворення та виробництва оригінальних дріжджів. Це наша поточна мета", — пояснив дайвер Трушинський.

Затонулий корабель "Міндоро" перевозив незвичайний вантаж

Корабель "Міндоро" був новим торговим вітрильним судном, що пливло з Великої Британії до Ванкувера. Воно перевозило килими, текстиль, олії та спеції. Невдовзі після виходу з Лондона воно зіткнулося з іншим судном під назвою "Геллеспонт" у Ла-Манші під час сильного туману. Екіпажі обох суден були евакуйовані, але "Міндоро" затонув разом зі своїм вантажем. Натомість інше судно вціліло.

Стало відомо, що дублінське пиво Guinness раніше відправляли до Лондона в бочках перед розливом у пляшки. Ця інформація фахівці отримали знайшовши збережені маркування та архівні документи.

Але найважливішою є не потенційна цінність пляшок, а їхнє історичне та наукове значення. Знахідку дайвери офіційно передадуть до музею в Ірландії.

Нагадаємо, що працюючи у підвалі старої вілли в Австрії, сантехнік знайшов скриню із золотими монетами. Скарб важив приблизно 30 кг і вартував приблизно 2,3 мільйона євро.

Також поблизу легендарного "Узбережжя скарбів" в американській Флориді знайшли понад 1000 срібних і золотих монет. Це допомагає відновити історію флоту 1715 року, який затонув внаслідок негоди.