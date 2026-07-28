Скарб часів Другої світової війни: сантехнік у старому підвалі знайшов скриню із 30 кг золота

Працюючи у підвалі старої вілли в Австрії, сантехнік знайшов скриню із золотими монетами. Скарб важив приблизно 30 кг і вартував приблизно 2,3 мільйона євро.

Згідно із чинним законодавством Австрії, чоловік, який знайшов скарб, міг отримати винагороду. Але через кілька днів після знахідки стався неочікуваний поворот, пише GeekWeek.

Неймовірна подія сталася у Відні під час робіт у підвалі старої вілли. Усередині старої скрині були монети, вартість яких оцінюється в мільйони євро.

30 кг золота вартістю 2,3 мільйона євро

Під час ремонтних робіт сантехнік працював в будівлі у віденському районі Пенцінг. Але раптом він помітив мотузку та потягнув її і так знайшов металеву скриню. Після того, як він дістав та відкрив її, побачив усередині золоті монети, деякі з яких мали зображення Моцарта.

Стало відомо, скарб важив приблизно 30 кг.

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Експерти припускають, що людина сховала монети, навмисно залишила мотузку прив'язаною до скрині, щоб потім легко знайти її. Ймовірно, що скриня залишалася захованою ще з часів до Другої світової війни. Але чому власник так і не повернувся за нею, невідомо

Вартість вмісту скриньки оцінювалася в понад 2,3 мільйона євро. Згідно з австрійським законодавством, якщо знахідка відповідає критеріям скарбу та офіційно визнається такою, її вартість розподіляється порівну між тим, хто її знайшов, та власником майна. Тож сантехнік міг отримати понад 1 мільйон євро.

Відомо, що перед тим інший працівник помітив ту мотузку напередодні, але проігнорував її.

Знахідку мали передати експертам, які мали б оцінити її точну вартість. Але цього не сталося.

Золото з віденського погребу: куди воно зникло

Ряд ЗМІ, повідомили, що скринька із золотими монетами, очевидно, зникла невдовзі після її знахідки. У соціальних мережах поширювалися різні теорії: чи міг золото вкрасти сантехнік, чи, можливо, власник будівлі забрав його до прибуття правоохоронців?

Адвокати власника вілли, як повідомляється, заявили, що їм нічого не відомо про місцезнаходження скриньки, і вони розшукують тих, хто міг вкрасти скарб.

Тож було розпочато розслідування. Згідно з повідомленнями, поліція ще не знайшла жодних доказів, які б привели до зниклих монет.

Тож поки золото не буде знайдено, сантехнік залишатиметься мільйонером тільки у заголовках газет 2024 року.

Нагадаємо, що пенсіонер Пітер Грей з Великої Британії збирається продати 200 срібних монет епохи Тюдорів, знайдених у його саду понад 20 років тому. Чоловік, який може розбагатіти, вперше дізнався про скарб від будівельників, які працювали в його будинку.

Також стало відомо, що чоловік купив старий російський танк і знайшов усередині золоті злитки. За попередніми підрахунками, вартість знахідки могла сягати близько двох мільйонів фунтів стерлінгів.