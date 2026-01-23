Робітники знайшли біля будинку схованку, закопану ще в 15 столітті: що було всередині

Пенсіонер Пітер Грей з Великої Британії збирається продати 200 срібних монет епохи Тюдорів, знайдених у його саду понад 20 років тому. Чоловік, який може розбагатіти, вперше дізнався про скарб від будівельників, які працювали в його будинку.

Близько 200 монет, більшість з яких відносяться до часу правління Генріха VII, будуть продані на аукціоні, і очікується, що колекція принесе близько 30 000 фунтів стерлінгів (близько 1,7 млн гривень). Про це пише Mirror.

79-річний Пітер розповів із графства Дорсет, що монети були знайдені в горщику під час ремонтних робіт у його будинку.

"Будівельники демонтували стоянку за допомогою екскаватора, коли виявили теракотову плитку, а коли зняли її, то знайшли глиняну посудину. Будинок датується 1500-1600 роками, і для мене стало приємним сюрпризом, коли мені розповіли про знахідку, адже ніколи не очікуєш виявити скарб монет! Кому вони належали, ми не знаємо, але будинок розташований недалеко від Дорсетської ущелини, яка була маршрутом, що з'єднував південне узбережжя з Дорчестером і Солсбері, тож можливо, що монети були сховані контрабандистом", — розповіла британка.

Очікується, що колекція принесе власнику близько 30 000 фунтів стерлінгів (близько 1,7 млн гривень) Фото: SWNS

Грей, колишній міжнародний банківський інспектор, після виявлення скарбу вирішив направити його на експертизу. Тринадцять монет придбав музей Дорсета. Він також виплатив компенсацію будівельникам, яким належала половина виторгу.

Хто міг заховати скарб

Джим Браун, фахівець із монет із компанії Noonans, розповів, що скарб спочатку був відомий як скарб Окефорд-Фітцпейн після того, як його було виявлено в травні 2004 року. Загалом було знайдено 213 срібних монет.

"Усі вони англійські, відповідають офіційному стандарту стерлінгового срібла. Той факт, що монети було виявлено в контейнері, є явним доказом того, що їх було складено там одноразово, і вони являють собою відібрану колекцію срібних монет вищого номіналу з валюти початку XVI століття, до введення нового стандарту ваги 1526 року", — зазначив експерт.

Лот 262 з аукціону, на якому будуть продані монети Фото: SWNS

Він також повідомив, що керамічний глечик, у якому було знайдено монети, хоча й розбитий під час розкопок, був ідентифікований Британським музеєм як такий, що датується кінцем 15 століття і був зроблений у Рурському регіоні Німеччини. Зараз він зберігається в Дорсетському музеї.

