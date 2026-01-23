Рабочие нашли возле дома тайник, спрятанный еще в 15 веке: что было внутри

Пенсионер Питер Грей из Великобритании собирается продать 200 серебряных монет эпохи Тюдоров, найденных в его саду более 20 лет назад. Мужчина, который может разбогатеть, впервые узнал о кладе от строителей, работавших в его доме.

Около 200 монет, большинство из которых относятся ко времени правления Генриха VII, будут проданы на аукционе, и ожидается, что коллекция принесет около 30 000 фунтов стерлингов (около 1,7 млн гривен). Об этом пишет Mirror.

79-летний Питер рассказал из графства Дорсет, что монеты были найдены в горшке во время ремонтных работ в его доме.

"Строители демонтировали парковку с помощью экскаватора, когда обнаружили терракотовую плитку, а когда сняли ее, то нашли глиняный сосуд. Дом датируется 1500-1600 годами, и для меня стало приятным сюрпризом, когда мне рассказали о находке, ведь никогда не ожидаешь обнаружить клад монет! Кому они принадлежали, мы не знаем, но дом находится недалеко от Дорсетского ущелья, которое было маршрутом, соединявшим южное побережье с Дорчестером и Солсбери, поэтому возможно, что монеты были спрятаны контрабандистом", — рассказала британец.

Ожидается, что коллекция принесет владельцу около 30 000 фунтов стерлингов (около 1,7 млн гривен) Фото: SWNS

Грей, бывший международный банковский инспектор, после обнаружения клада решил направить его на экспертизу. Тринадцать монет были приобретены музеем Дорсета. Он также выплатил компенсацию строителям, которым полагалась половина выручки.

Кто мог спрятать клад

Джим Браун, специалист по монетам из компании Noonans, рассказал, что клад первоначально был известен как клад Окефорд-Фитцпейн после того, как был обнаружен в мае 2004 года. Всего было найдено 213 серебряных монет.

"Все они английские, соответствующие официальному стандарту стерлингового серебра. Тот факт, что монеты были обнаружены в контейнере, является явным доказательством того, что они были сложены там единовременно, и представляют собой отобранную коллекцию серебряных монет более высокого номинала из валюты начала XVI века, до введения нового стандарта веса 1526 года", — отметил эксперт.

Лот 262 с аукциона, на котором будут проданы монеты Фото: SWNS

Он также сообщил, что керамический кувшин, в котором были найдены монеты, хотя и разбитый во время раскопок, был идентифицирован Британским музеем как датируемый концом 15 века и был сделан в Рурском регионе Германии. Сейчас он хранится в Дорсетском музее.

