Выгодный ремонт: на женщину с потолка упало сокровище стоимостью $10 тысяч (фото)

Жительница штата Пенсильвания (США) чудом избежала серьезных травм во время ремонта дома, когда с потолка внезапно рухнул тяжелый металлический ящик для инструментов.

Инцидент произошел в доме пары из Питтсбурга, которые занимались обновлением помещения. Более подробно о происшествии рассказал муж американки на популярном форуме Reddit.

По словам Фреда Гаррисона, его партнерша лишь слегка задела скрытый в потолке ящик, после чего он провалился вниз. В тот момент они как раз снимали элементы дренажной конструкции. К счастью, женщина не пострадала и отделалась легким испугом.

Неожиданная находка при ремонте

Ремонт и без того считается одним из самых стрессовых бытовых процессов, а этот случай мог закончиться куда хуже. Однако история получила неожиданное продолжение, когда пара решила открыть загадочный ящик.

Внутри они обнаружили несколько пакетов с серебряными монетами.

Клад оценивается до 10 тысяч долларов Фото: Reddit

Подсчет показал, что находка включала сотни десятицентовых монет и четвертаков, а также 50 центов, большинство из которых содержали до 90 процентов серебра. Всего было найдено 454 дайма, 379 четвертаков и 21 полудоллар.

Сколько стоила находка

Сначала супруги не придали находке особого значения и даже планировали просто отнести монеты в банк. Лишь спустя несколько месяцев Гаррисон решил изучить их реальную стоимость и был ошеломлен результатом.

Супруги решили пока не продавать монеты Фото: Reddit

После анализа рынка серебра и обсуждения находки в сети выяснилось, что коллекция может стоить от 9 до 10 тысяч долларов(от 389 тысяч до 432 тысяч гривен).

Несмотря на соблазн продать серебро с выгодой, пара решила не торопиться. По словам американца, они планируют сохранить монеты как инвестицию, поскольку цены на драгоценный металл остаются на рекордно высоком уровне и продолжают расти.

