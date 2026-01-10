Находка в "доме мечты" оказалась слишком пугающей: покупателям не сказали о подвале

В британском городе Ротерхэм (Великобритания) на продажу выставили дом, который на первый взгляд выглядит как уютный старинный особняк. Однако он скрывает внутри деталь, способную всерьез напугать потенциальных покупателей.

Двухэтажный каменный дом в Южном Йоркшире оценили в 240 тысяч фунтов стерлингов (13,7 млн гривен). Снаружи он производит впечатление сказочного викторианского здания. Однако настоящий сюрприз ждет на людей в подвале. Об этом пишет The Sun.

Массивные каменные стены, декоративные оконные рамы, традиционные архитектурные элементы и ухоженный сад создают образ респектабельного семейного жилья с историей, но одна деталь может напугать любого потенциального покупателя.

Мрачная находка, о которой не сказано в объявлении

На опубликованных фотографиях интерьера можно заметить странный деревянный стул с фиксирующими подлокотниками для рук. Внешне он напоминает либо электрический, либо пыточный стул.

Подобная находка вызвала бурное обсуждение в сети. Любопытно, что в официальном описании объекта этот предмет никак не упоминается, хотя снимки с ним присутствуют в объявлении.

Странный деревянный стул с фиксирующими подлокотниками для рук Фото: SWNS

Готический интерьер

Мрачные нотки прослеживаются и в других помещениях. В гостиной внимание привлекает черный гроб, а кричащие обои усиливают ощущение тревожной атмосферы, словно дом больше подходит для готического романа, чем для спокойной семейной жизни.

Согласно описанию, изначально здание имело четыре спальни, но позже планировку изменили, чтобы создать более просторную главную спальню. Дом позиционируется как уникальный объект с многофункциональными помещениями, где каждая комната "рассказывает собственную историю". В тексте подчеркивается сочетание старинной элегантности с возможностью адаптации к современной жизни.

В гостиной камин украшен готическими элементами декора Фото: SWNS

Потенциальным покупателям также обещают уютную кухню, плавно переходящую в светлую оранжерею, ухоженный сад за каменной стеной и просторный чердак, который можно использовать как студию или творческое пространство.

