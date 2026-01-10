Знахідка в "будинку мрії" виявилася надто лякаючою: покупцям не сказали про підвал

У британському місті Ротерхем (Велика Британія) на продаж виставили будинок, який на перший погляд має вигляд затишного старовинного особняка. Однак він приховує всередині деталь, здатну всерйоз налякати потенційних покупців.

Двоповерховий кам'яний будинок у Південному Йоркширі оцінили у 240 тисяч фунтів стерлінгів (13,7 млн гривень). Зовні він справляє враження казкової вікторіанської будівлі. Однак справжній сюрприз чекає на людей у підвалі. Про це пише The Sun.

Масивні кам'яні стіни, декоративні віконні рами, традиційні архітектурні елементи та доглянутий сад створюють образ респектабельного сімейного житла з історією, але одна деталь може налякати будь-якого потенційного покупця.

Похмура знахідка, про яку не сказано в оголошенні

На опублікованих фотографіях інтер'єру можна помітити дивний дерев'яний стілець із фіксувальними підлокітниками для рук. Зовні він нагадує або електричний, або стілець для тортур.

Така знахідка викликала бурхливе обговорення в мережі. Цікаво, що в офіційному описі об'єкта цей предмет ніяк не згадується, хоча знімки з ним присутні в оголошенні.

Дивний дерев'яний стілець із фіксуючими підлокітниками для рук Фото: SWNS

Готичний інтер'єр

Похмурі нотки простежуються і в інших приміщеннях. У вітальні увагу привертає чорна труна, а кричущі шпалери підсилюють відчуття тривожної атмосфери, немов будинок більше підходить для готичного роману, ніж для спокійного сімейного життя.

Згідно з описом, спочатку будівля мала чотири спальні, але пізніше планування змінили, щоб створити більш простору головну спальню. Будинок позиціонується як унікальний об'єкт із багатофункціональними приміщеннями, де кожна кімната "розповідає власну історію". У тексті підкреслюється поєднання старовинної елегантності з можливістю адаптації до сучасного життя.

У вітальні камін прикрашений готичними елементами декору Фото: SWNS

Потенційним покупцям також обіцяють затишну кухню, що плавно переходить у світлу оранжерею, доглянутий сад за кам'яною стіною і просторе горище, яке можна використовувати як студію або творчий простір.

