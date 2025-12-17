11 будинків на одній вулиці продають за ціною одного: у чому хитрість (фото)

У мальовничому селі Сент-Біс у графстві Камбрія (Велика Британія) на аукціон виставили одразу 11 вікторіанських будинків лише за 550 тисяч фунтів стерлінгів. Однак за цією сумою ховається серйозний підступ.

Низка історичних будинків із панорамним краєвидом на Озерний край може дістатися новому власнику за несподівано низькою ціною. Про це пише The Sun.

Йдеться про терасну забудову Лонсдейл-Террас, зведену в 1840-х роках. У XIX столітті вулиця вважалася гордістю села. Саме на ній жили заможні сім'ї, пов'язані з судноплавним бізнесом, який процвітав завдяки близькості порту Вайтхейвен.

Пізніше будинки стали частиною інфраструктури школи St Bees School і в них проживали учениці пансіону. Навчальний заклад відомий своїми випускниками, а сама тераса довгі роки зберігала статус якісного сімейного житла.

Однак після економічної кризи та тимчасового закриття школи у 2015 році будівлі залишилися без використання. Спроби забудовників відновити вулицю провалилися. Усі надані проєкти зіткнулися з фінансовими труднощами та суворими вимогами щодо збереження пам'ятки архітектури II категорії. У результаті два девелопери збанкрутували, а люди, які внесли депозити, втратили свої гроші.

Після економічної кризи та тимчасового закриття школи у 2015 році будівлі залишилися без використання Фото: Auction House

З часом будинки почали стрімко руйнуватися. Вандалізм, зломи та крадіжки знищили залишки інтер'єрів, а сама вулиця стала настільки небезпечною, що її довелося перекрити сталевими воротами та залучити поліцію.

Місцеві жителі зізнаються, що дивитися на це особливо боляче. Колись пастельно пофарбовані фасади було видно за багато кілометрів і першими зустрічали тих, хто в'їжджав у село. Сьогодні ж Лонсдейл-Террас є тривожним нагадуванням про нездійснені надії.

У парафіяльній раді Сент-Біса вважають, що у вулиці все ще є шанс. За словами одного з представників, за вдалого збігу обставин інвестор зможе придбати всю терасу за ціною одного будинку, відновити її та потім продати будівлі окремо вже як сімейне житло.

Місцеві жителі зізнаються, що дивитися на занедбані будинки боляче Фото: Auction House

При цьому стан будівель викликає побоювання з приводу безпеки, особливо якщо всередину зможуть потрапити діти. Проте інтерес до лота все ж є. Місцеві жителі впевнені, що навіть за умови перевищення стартової ціни купівля залишиться вигідною інвестицією.

Лонсдейл-Террас називають рідкісною можливістю вкластися в нерухомість у затребуваному прибережному селищі на кордоні національного парку Лейк-Дістрікт.

