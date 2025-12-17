11 домов на одной улице продают по цене одного: в чем подвох (фото)
В живописной деревне Сент-Бис в графстве Камбрия (Великобритания) на аукцион выставили сразу 11 викторианских домов всего за 550 тысяч фунтов стерлингов. Однако за этой суммой скрывается серьезный подвох.
Ряд исторических домов с панорамным видом на Озерный край может достаться новому владельцу по неожиданно низкой цене. Об этом пишет The Sun.
Речь идет о террасной застройке Лонсдейл-Террас, возведенной в 1840-х годах. В XIX веке улица считалась гордостью деревни. Именно на ней жили состоятельные семьи, связанные с судоходным бизнесом, который процветал благодаря близости порта Уайтхейвен.
Позднее дома стали частью инфраструктуры школы St Bees School и в них проживали ученицы пансиона. Учебное заведение известно своими выпускниками, а сама терраса долгие годы сохраняла статус качественного семейного жилья.
Однако после экономического кризиса и временного закрытия школы в 2015 году здания остались без использования. Попытки застройщиков восстановить улицу провалились. Все предоставленные проекты столкнулись с финансовыми трудностями и строгими требованиями по сохранению памятника архитектуры II категории. В результате два девелопера обанкротились, а люди, внесшие депозиты, потеряли свои деньги.
Со временем дома начали стремительно разрушаться. Вандализм, взломы и кражи уничтожили остатки интерьеров, а сама улица стала настолько опасной, что ее пришлось перекрыть стальными воротами и привлечь полицию.
Местные жители признаются, что смотреть на это особенно больно. Когда-то пастельно окрашенные фасады были видны за много километров и первыми встречали тех, кто въезжал в деревню. Сегодня же Лонсдейл-Террас является тревожным напоминанием о несбывшихся надеждах.
В приходском совете Сент-Биса считают, что у улицы все еще есть шанс. По словам одного из представителей, при удачном стечении обстоятельств инвестор сможет приобрести всю террасу по цене одного дома, восстановить ее и затем продать здания по отдельности уже как семейное жилье.
При этом состояние построек вызывает опасения по поводу безопасности, особенно если внутрь смогут попасть дети. Тем не менее интерес к лоту все же есть. Местные жители уверены, что даже при превышении стартовой цены покупка останется выгодной инвестицией.
Лонсдейл-Террас называют редкой возможностью вложиться в недвижимость в востребованном прибрежном поселке на границе национального парка Лейк-Дистрикт.
