Вигідний ремонт: на жінку зі стелі впав скарб вартістю $10 тисяч (фото)

Мешканка штату Пенсільванія (США) дивом уникла серйозних травм під час ремонту будинку, коли зі стелі раптово звалилася важка металева шухляда для інструментів.

Інцидент стався в будинку пари з Піттсбурга, які займалися оновленням приміщення. Більш детально про подію розповів чоловік американки на популярному форумі Reddit.

За словами Фреда Гаррісона, його партнерка лише злегка зачепила прихований у стелі ящик, після чого він провалився вниз. У той момент вони якраз знімали елементи дренажної конструкції. На щастя, жінка не постраждала і відбулася легким переляком.

Несподівана знахідка під час ремонту

Ремонт і без того вважається одним із найстресовіших побутових процесів, а цей випадок міг закінчитися куди гірше. Однак історія отримала несподіване продовження, коли пара вирішила відкрити загадкову скриньку.

Відео дня

Всередині вони виявили кілька пакетів зі срібними монетами.

Скарб оцінюють до 10 тисяч доларів Фото: Reddit

Підрахунок показав, що знахідка містила сотні десятицентових монет і четвертаків, а також 50 центів, більшість з яких містили до 90 відсотків срібла. Загалом було знайдено 454 дайми, 379 четвертаків і 21 пів долар.

Скільки коштувала знахідка

Спочатку подружжя не надало знахідці особливого значення і навіть планувало просто віднести монети в банк. Лише через кілька місяців Гаррісон вирішив вивчити їхню реальну вартість і був приголомшений результатом.

Подружжя вирішило поки що не продавати монети Фото: Reddit

Після аналізу ринку срібла та обговорення знахідки в мережі з'ясувалося, що колекція може коштувати від 9 до 10 тисяч доларів (від 389 тисяч до 432 тисяч гривень).

Попри спокусу продати срібло з вигодою, пара вирішила не поспішати. За словами американця, вони планують зберегти монети як інвестицію, оскільки ціни на дорогоцінний метал залишаються на рекордно високому рівні і продовжують зростати.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Знахідка в "будинку мрії" виявилася занадто лякаючою. Зовні він справляє враження казкової вікторіанської будівлі. Однак справжній сюрприз чекає на людей у підвалі.

Купівля в благодійному магазині обернулася справжнім шоком для мешканки США. Жінка виявила всередині старої скарбнички тисячі доларів.

Також стало відомо, що чоловік купив старий російський танк і знайшов усередині золоті злитки. За попередніми підрахунками, вартість знахідки могла сягати близько двох мільйонів фунтів стерлінгів.