Вигідний ремонт: на жінку зі стелі впав скарб вартістю $10 тисяч (фото)

Срібні монети США в пластиковому пакеті, виявлені після падіння ящика зі стелі під час ремонту будинку
Усередині подружжя виявило кілька пакетів зі срібними монетами | Фото: Reddit

Мешканка штату Пенсільванія (США) дивом уникла серйозних травм під час ремонту будинку, коли зі стелі раптово звалилася важка металева шухляда для інструментів.

Інцидент стався в будинку пари з Піттсбурга, які займалися оновленням приміщення. Більш детально про подію розповів чоловік американки на популярному форумі Reddit.

За словами Фреда Гаррісона, його партнерка лише злегка зачепила прихований у стелі ящик, після чого він провалився вниз. У той момент вони якраз знімали елементи дренажної конструкції. На щастя, жінка не постраждала і відбулася легким переляком.

Несподівана знахідка під час ремонту

Ремонт і без того вважається одним із найстресовіших побутових процесів, а цей випадок міг закінчитися куди гірше. Однак історія отримала несподіване продовження, коли пара вирішила відкрити загадкову скриньку.



Всередині вони виявили кілька пакетів зі срібними монетами.

Півдолари, четвертаки і десятицентові срібні монети США, знайдені в прихованій шухляді в стелі
Скарб оцінюють до 10 тисяч доларів
Фото: Reddit

Підрахунок показав, що знахідка містила сотні десятицентових монет і четвертаків, а також 50 центів, більшість з яких містили до 90 відсотків срібла. Загалом було знайдено 454 дайми, 379 четвертаків і 21 пів долар.

Скільки коштувала знахідка

Спочатку подружжя не надало знахідці особливого значення і навіть планувало просто віднести монети в банк. Лише через кілька місяців Гаррісон вирішив вивчити їхню реальну вартість і був приголомшений результатом.

Пакети із сотнями срібних монет, які пара виявила під час ремонту будинку після падіння ящика зі стелі
Подружжя вирішило поки що не продавати монети
Фото: Reddit

Після аналізу ринку срібла та обговорення знахідки в мережі з'ясувалося, що колекція може коштувати від 9 до 10 тисяч доларів (від 389 тисяч до 432 тисяч гривень).

Попри спокусу продати срібло з вигодою, пара вирішила не поспішати. За словами американця, вони планують зберегти монети як інвестицію, оскільки ціни на дорогоцінний метал залишаються на рекордно високому рівні і продовжують зростати.

