Сокровище времен Второй мировой войны: сантехник обнаружил в старом подвале сундук с 30 кг золота

Работая в подвале старой виллы в Австрии, сантехник обнаружил сундук с золотыми монетами. Сокровище весило около 30 кг и стоило примерно 2,3 миллиона евро.

Согласно действующему законодательству Австрии, человек, нашедший клад, мог получить вознаграждение. Но через несколько дней после находки произошел неожиданный поворот, пишет GeekWeek.

Невероятное событие произошло в Вене во время работ в подвале старой виллы. Внутри старого сундука были найдены монеты, стоимость которых оценивается в миллионы евро.

30 кг золота стоимостью 2,3 миллиона евро

Во время ремонтных работ сантехник работал в здании в венском районе Пенцинг. Но вдруг он заметил веревку, потянул за нее и таким образом обнаружил металлический сундук. После того как он достал и открыл его, он увидел внутри золотые монеты, на некоторых из которых было изображение Моцарта.

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Как стало известно, сокровище весило примерно 30 кг.

Эксперты предполагают, что человек спрятал монеты и специально оставил веревку, привязанную к сундуку, чтобы потом легко его найти. Вероятно, сундук оставался спрятанным еще со времен до Второй мировой войны. Но почему владелец так и не вернулся за ним, неизвестно

Стоимость содержимого ящика оценивалась в более чем 2,3 миллиона евро. Согласно австрийскому законодательству, если находка соответствует критериям клада и официально признается таковой, её стоимость распределяется поровну между тем, кто её нашёл, и владельцем имущества. Таким образом, сантехник мог получить более 1 миллиона евро.

Известно, что накануне другой работник заметил эту веревку, но не обратил на неё внимания.

Находку должны были передать экспертам, которые должны были бы оценить её точную стоимость. Но этого не произошло.

Золото из венского погреба: куда оно делось

Ряд СМИ сообщили, что ящик с золотыми монетами, по всей видимости, исчез вскоре после его находки. В социальных сетях распространялись различные теории: мог ли золото украсть сантехник или, возможно, владелец здания забрал его до прибытия правоохранителей?

Адвокаты владельца виллы, как сообщается, заявили, что им ничего не известно о местонахождении сундука, и они разыскивают тех, кто мог похитить сокровище.

В связи с этим было начато расследование. Согласно сообщениям, полиция пока не обнаружила никаких улик, которые привели бы к пропавшим монетам.

Поэтому пока золото не будет найдено, сантехник останется миллионером только в заголовках газет 2024 года.

Напомним, что пенсионер Питер Грей из Великобритании собирается продать 200 серебряных монет эпохи Тюдоров, найденных в его саду более 20 лет назад. Мужчина, который может разбогатеть, впервые узнал о кладе от строителей, работавших в его доме.

Также стало известно, что мужчина купил старый российский танк и обнаружил в нём золотые слитки. По предварительным подсчётам, стоимость находки могла составить около двух миллионов фунтов стерлингов.