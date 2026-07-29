Тайна затонувшего корабля: на дне Ла-Манша дайверы обнаружили уникальное сокровище, которому 160 лет

На дне Ла-Манша уже 160 лет лежит необыкновенное сокровище. Бутылка пива Guinness была найдена среди обломков корабля "Миндоро", затонувшего в 1864 году.

В настоящее время эксперты проверяют, выжили ли микроорганизмы внутри бутылки. Ведь в таком случае у них появится уникальная возможность воссоздать пиво, сваренное по рецепту более полутора веков назад, пишет GeekWeek.

В течение 160 лет бутылки с пивом Guinness пролежали на дне Ла-Манша. Они находились на борту парусника "Миндоро", который затонул в 1864 году после столкновения с Геллеспонтом. Теперь одну из бутылок дайверы подняли на поверхность, и учёные проверяют, содержатся ли в ней микроорганизмы, которые могли бы воссоздать пиво XIX века.

Стало известно, что затонувшее судно находится на глубине примерно 30 метров. Найденный ящик содержал 18–20 бутылок и был обнаружен в прошлом году бельгийским дайвером Стефаном Панисом. В свою очередь, польский дайвер Павел Трушинский отвечал за идентификацию судна и определение происхождения пива. Найденная бутылка — вторая, которую удалось безопасно извлечь из-под затонувшего судна.

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Бутылки хранились вверх дном в ящике. Дайверы полагают, что такой способ хранения в сочетании с давлением на морском дне мог закрепить пробки и снизить риск попадания воды в бутылку.

Одна из бутылок будет передана исследователям из Левенского университета в Бельгии. Именно они проверят, сохранились ли в старом пиве микроорганизмы, использовавшиеся при его производстве. Если им удастся их восстановить, они смогут попробовать воссоздать 160-летний рецепт.

"Если микроорганизмы выжили, пиво "Гиннесс" можно будет сварить по 160-летнему рецепту. Наука может использовать их для восстановления и производства оригинальных дрожжей. Это наша текущая цель", — пояснил дайвер Трушинский.

Затонувший корабль "Миндоро" перевозил необычный груз

Корабль "Миндоро" был новым торговым парусным судном, следовавшим из Великобритании в Ванкувер. На его борту находились ковры, текстиль, масла и специи. Вскоре после отправления из Лондона оно столкнулось с другим судном под названием "Геллеспонт" в Ла-Манше во время сильного тумана. Экипажи обоих судов были эвакуированы, но "Миндоро" затонул вместе со своим грузом. Другое судно, напротив, уцелело.

Стало известно, что дублинское пиво Guinness раньше отправляли в Лондон в бочках перед розливом в бутылки. Эту информацию специалисты получили, обнаружив сохранившиеся маркировки и архивные документы.

Но самое главное — не потенциальная ценность бутылок, а их историческое и научное значение. Дайверы официально передадут находку в музей в Ирландии.

Напомним, что, работая в подвале старой виллы в Австрии, сантехник обнаружил сундук с золотыми монетами. Сокровище весило около 30 кг и стоило примерно 2,3 миллиона евро.

Кроме того, недалеко от легендарного "Побережья сокровищ" в американской Флориде обнаружили более 1000 серебряных и золотых монет. Это помогает восстановить историю флота 1715 года, который затонул из-за непогоды.