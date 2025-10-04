"Побережье сокровищ" оправдало себя: дайверы достали сокровища стоимостью в миллион евро (фото)

Вблизи легендарного "Побережья сокровищ" в американской Флориде нашли более 1000 серебряных и золотых монет. Это помогает восстановить историю флота 1715 года, который затонул в результате непогоды.

Related video

Сокровище вытащили из моря капитан Левин Шейверс и его экипаж. "Впечатляющую находку" сделали еще летом, но о ней стало известно лишь недавно. Об этом говорится в материале BILD, опубликованном 4 октября.

Стоимость найденных вблизи "Побережья сокровищ" монет, по оценке специалистов, составляет примерно миллион долларов. Они происходят из испанского флота 1715 года. Считается, что он состоял из 11 кораблей и затонул 31 июля из-за урагана, унеся жизни примерно 1000 человек. Суда как раз должны были отплывать в Испанию с богатствами Нового Света.

Историки оценивают тогдашние потери примерно в 400 миллионов долларов. Это событие считается одной из крупнейших трагедий, связанных с сокровищами, которые происходили в США. Сейчас дайверам удалось достать 1051 серебряную и пять золотых монет.

Фото найденных сокровищ Фото: 1715 Fleet – Queens Jewels

"Эта находка ценна не только сама по себе, но и благодаря историям, которые она рассказывает", — подчеркнул руководитель компании Queens Jewels, которая занимается подъемом затонувших кораблей, Сал Гуттузо.

Он пояснил, что каждая монета является "кусочком истории" и связана с людьми, которые тогда жили и работали на этих территориях в период Золотого века Испанской империи.

"Найти 1000 таких монет за один раз — это редкое и чрезвычайное явление", — заверил Гуттузо.

Многие так называемые "восьмерки" были отчеканены в колониях Мексики, Перу и Боливии. Монетные знаки и даты сохранились четкими, поэтому это — настоящий клад для историков и коллекционеров. По предположению экспертов, все обнаруженные на дне монеты, были спрятаны в одном сундуке в момент, когда корабль затонул.

Фото одной из монет, найденных дайверами Фото: 1715 Fleet – Queens Jewels

Сокровища поднимали из воды под строгим государственным надзором, с применением современных технологий и соблюдением археологических требований. Гуттузо сообщил, что каждая находка поможет в реконструкции истории флота 1715 года.

Вскоре монеты планируют выставить на обозрение, поэтому жители и гости Флориды смогут увидеть сокровище из прошлого собственными глазами.

Напомним, в американском городке Кайл хотят потратить миллион долларов на то, чтобы переместить 400-летний дуб. Местные выступают категорически против и даже собрали более 2000 подписей на соответствующей петиции.

Француз Орелиан Фонтенуа побил мировой рекорд, поднявшись на второй этаж Эйфелевой башни на велосипеде. Он преодолел 686 ступенек за 12,5 минут.