Историческое дерево сменит "прописку" за миллионы: что ждет 400-летний дуб (видео)

В американском городке Кайл (штат Техас) власти потратят $1 млн (42,3 млн грн) на переезд 400-летнего дуба "Джолин" со своего места. Местные выступают категорически против такого решения из-за важности дерева старшего за существование США.

Сейчас петиция с призывом спасти дерево собрала более 2000 подписей онлайн, но ранее в этом году члены городского совета проголосовали за его перенос, пишет издание People.

Журналисты пишут, что чиновники хотят пересадить многосотлетний дуб для завершения проекта по расширению дороги. Общая стоимость пересадки дуба Old Stagecoach Heritage, диаметр ствола которого достигает 51 дюйма (1,3 м).

"Это дерево старше Соединенных Штатов. Мы должны его сохранить", — сказал местный протестующий Кейси Лендерс.

Как сообщает KXAS, дереву около 400 лет, и многие знают его под именем "Джолин". В своем заявлении городские власти отметили, что будущее дерева "было предметом обсуждения еще с 2020 года, когда началась оценка дорожных улучшений, которые позже одобрили избиратели".

Чиновники объяснили, что дерево растет всего в 15 см от края проезжей части, и они "рассматривали несколько вариантов", в частности "срубить дерево и использовать древесину для художественного проекта, пересадить его или проложить объезд вокруг дуба". Петиция на Change.org с призывом спасти дерево собрала более 2000 подписей.

"Я живу в Кайле 25 лет, и это дерево всегда было ИСТОРИЧЕСКОЙ частью нашего города. Оно здесь намного дольше нас, оно заслуживает защиты и сохранения, чтобы просуществовать еще очень долго после нас", — написал житель Кайла Сэм в поддержку петиции.

Но в феврале городской совет проголосовал за пересадку — дерево пересадят с его нынешнего места на участок примерно в четверти мили к северу. Новое место превратят в "парклет" — небольшой парк для его защиты.

Власти добавили, что выбрали именно этот участок из-за его близости к нынешнему месту и похожего состава почвы. Согласно графику, пересадка состоится этой осенью, а уход за деревом продлится с 2025 по 2027 год, чтобы помочь ему выжить.

"Хотя пересадка не гарантирует выживания, согласно многочисленным исследованиям, выполненным сертифицированными арбористами по заказу города Кайл, власти города обязуются осуществлять долгосрочный уход, чтобы дать дубу лучший шанс", — заявили чиновники в ответ на запрос журналистов.

