Історичне дерево змінить "прописку" за мільйони: що чекає на 400-річний дуб (відео)

В американському містечку Кайл (штат Техас) влада витратить $1 млн (42,3 млн грн) на переїзд 400-річного дуба "Джолін" зі свого місця. Місцеві виступають категорично проти такого рішення через важливість дерева старшого за існування США.

Наразі петиція із закликом врятувати дерево зібрала понад 2000 підписів онлайн, але раніше цього року члени міської ради проголосували за його перенесення, пише видання People.

Журналісти пишуть, що посадовці хочуть пересадити кількасотлітній дуб для завершення проєкту з розширення дороги. Загальна вартість пересадки дуба Old Stagecoach Heritage, діаметр стовбура якого сягає 51 дюйма (1,3 м).

"Це дерево старше за Сполучені Штати. Ми повинні його зберегти", — сказав місцевий протестувальник Кейсі Лендерс.

Як повідомляє KXAS, дереву близько 400 років, і багато хто знає його під іменем "Джолін". У своїй заяві міська влада зазначила, що майбутнє дерева "було предметом обговорення ще з 2020 року, коли почалася оцінка дорожніх поліпшень, які пізніше схвалили виборці".

Чиновники пояснили, що дерево росте лише за 15 см від краю проїжджої частини, і вони "розглядали кілька варіантів", зокрема "зрубати дерево й використати деревину для мистецького проєкту, пересадити його або прокласти об’їзд навколо дуба". Петиція на Change.org із закликом урятувати дерево зібрала понад 2000 підписів.

"Я живу в Кайлі 25 років, і це дерево завжди було ІСТОРИЧНОЮ частиною нашого міста. Воно тут набагато довше за нас, воно заслуговує на захист і збереження, аби проіснувати ще дуже довго після нас", — написав мешканець Кайла Сем на підтримку петиції.

Але в лютому міська рада проголосувала за пересадку — дерево пересадять із його нинішнього місця на ділянку приблизно за чверть милі на північ. Нове місце перетворять на "парклет" — невеликий парк для його захисту.

Влада додала, що вибрали саме цю ділянку через її близькість до теперішнього місця та схожий склад ґрунту. Згідно з графіком, пересадка відбудеться цієї осені, а догляд за деревом триватиме з 2025 по 2027 рік, щоб допомогти йому вижити.

"Хоча пересадка не гарантує виживання, згідно з численними дослідженнями, виконаними сертифікованими арбористами на замовлення міста Кайл, влада міста зобов’язується здійснювати довгостроковий догляд, аби дати дубу найкращий шанс", — заявили чиновники у відповідь на запит журналістів.

