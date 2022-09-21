Врятувати дуб Єлизавети II: улюблене дерево королеви під загрозою, як і весь його вид
Її Величність щорічно зупинялася біля дерева, щоби випити віскі під час полювання в Саффолку, тепер цей дуб може зникнути.
Щороку вчені проводять десятки різних кліматичних досліджень, щоб спрогнозувати, що на нас чекає до середини або кінця століття. Як правило, результати досліджень не обнадіюють — середня річна температура підвищиться, як і рівень води в океані, а все живе, зокрема й рослини, виявляться під загрозою вимирання. У новому дослідженні вчені підрахували, як саме глобальне потепління вплине на різні види дерев і чи зможуть вони пережити середину чи кінець століття, пише Daily Mail.
Учені з Університету Західного Сіднея в Австралії вивчили понад три тисячі різних видів дерев і чагарників, що ростуть у 164 містах і майже 80 країнах. Дослідники використовували поточні та прогнозовані середні річні температури та кількість опадів, щоб зрозуміти, що буде з тими чи іншими видами до середини століття й до 2070 року.
На жаль, результати не обнадіюють. Учені встановили, що більше половини видів уже перебувають під загрозою — середня річна температура вже зараз перевищує їхню межу безпеки. А нинішня кількість річних опадів змушує понад 65% видів зазнавати небувалого стресу.
Виявилося, що найсхильніші до стресу дерева в Барселоні, Нігері та Сингапурі — тут прийнятні показники перевищені для 100% усіх видів.
Ученим також вдалося скласти список дерев, що найбільше страждають від змін клімату:
- береза повисла;
- дуби;
- клени;
- тополі;
- в'язи;
- сосни;
- липи;
- австралійська акація;
- евкаліпт;
- каштани.
Усі ці дерева найчастіше зустрічаються в містах по всьому світу, і всі вони вже зараз зазнають небувалого стресу через зміни клімату.
Учені також зазначають, що під загрозою перебуває також і частина фруктових дерев, у тому числі вишні, черешні, яблуні, абрикос, груша, мигдаль і багато інших плодово-ягідних дерев, що належать до Rosaceae. Внаслідок цього зміни клімату можуть не тільки знищити низку дерев, а й створити суттєву продовольчу кризу.
Крім того, знищення дерев несе небезпеку для людей, фактично глобальне потепління позбавить нас "кондиціювання" тоді, коли ми потребуватимемо його найбільше.
Під загрозою вимирання опинився й дуб — улюблене дерево покійної королеви Великобританії Єлизавети ІІ. За життя вона була затятою захисницею навколишнього середовища та висадила безліч нових дерев. Дуб, про який ідеться, був розташований у Гелмінгем-парку, що в Саффолку, де королева зупинялася щорічно в листопаді, щоб традиційно випити віскі під час полювання. Але зараз під загрозою зникнення не лише улюблене дерево Її Величності, а й весь його вид.
Зазначимо, що чотири роки тому королева виступила з ініціативою посадки нових дерев під назвою "Зелений навіс королеви". Протягом усього свого 70-річного правління в цей час Єлизавета II регулярно садила пам'ятні дерева та закликала народ робити те саме.
Учені з Австралії вважають, що подібні ініціативи мають стати нормою не лише для Великобританії, а й усього світу — це дозволить нам урятувати дерева по всій планеті, а також не допустити продовольчої кризи та загибелі людства.
Раніше Фокус писав про те, що 25% "зелених легень планети" знищено в Амазонці — вони зникли через видобуток нафти, незаконну вирубку лісів і трафік наркотиків.