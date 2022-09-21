Врятувати дуб Єлизавети II: улюблене дерево королеви під загрозою, як і весь його вид

Її Величність щорічно зупинялася біля дерева, щоби випити віскі під час полювання в Саффолку, тепер цей дуб може зникнути.

Related video

Щороку вчені проводять десятки різних кліматичних досліджень, щоб спрогнозувати, що на нас чекає до середини або кінця століття. Як правило, результати досліджень не обнадіюють — середня річна температура підвищиться, як і рівень води в океані, а все живе, зокрема й рослини, виявляться під загрозою вимирання. У новому дослідженні вчені підрахували, як саме глобальне потепління вплине на різні види дерев і чи зможуть вони пережити середину чи кінець століття, пише Daily Mail.

Учені з Університету Західного Сіднея в Австралії вивчили понад три тисячі різних видів дерев і чагарників, що ростуть у 164 містах і майже 80 країнах. Дослідники використовували поточні та прогнозовані середні річні температури та кількість опадів, щоб зрозуміти, що буде з тими чи іншими видами до середини століття й до 2070 року.

На жаль, результати не обнадіюють. Учені встановили, що більше половини видів уже перебувають під загрозою — середня річна температура вже зараз перевищує їхню межу безпеки. А нинішня кількість річних опадів змушує понад 65% видів зазнавати небувалого стресу.

Виявилося, що найсхильніші до стресу дерева в Барселоні, Нігері та Сингапурі — тут прийнятні показники перевищені для 100% усіх видів.

[ + – ] Дерева скидають листя в Брансвік-парку в Лондоні під час "хибної осені", щоб пережити літню посуху Фото: парк

Ученим також вдалося скласти список дерев, що найбільше страждають від змін клімату:

береза повисла;

дуби;

клени;

тополі;

в'язи;

сосни;

липи;

австралійська акація;

евкаліпт;

каштани.

Усі ці дерева найчастіше зустрічаються в містах по всьому світу, і всі вони вже зараз зазнають небувалого стресу через зміни клімату.

Учені також зазначають, що під загрозою перебуває також і частина фруктових дерев, у тому числі вишні, черешні, яблуні, абрикос, груша, мигдаль і багато інших плодово-ягідних дерев, що належать до Rosaceae. Внаслідок цього зміни клімату можуть не тільки знищити низку дерев, а й створити суттєву продовольчу кризу.

Крім того, знищення дерев несе небезпеку для людей, фактично глобальне потепління позбавить нас "кондиціювання" тоді, коли ми потребуватимемо його найбільше.

Під загрозою вимирання опинився й дуб — улюблене дерево покійної королеви Великобританії Єлизавети ІІ. За життя вона була затятою захисницею навколишнього середовища та висадила безліч нових дерев. Дуб, про який ідеться, був розташований у Гелмінгем-парку, що в Саффолку, де королева зупинялася щорічно в листопаді, щоб традиційно випити віскі під час полювання. Але зараз під загрозою зникнення не лише улюблене дерево Її Величності, а й весь його вид.

Зазначимо, що чотири роки тому королева виступила з ініціативою посадки нових дерев під назвою "Зелений навіс королеви". Протягом усього свого 70-річного правління в цей час Єлизавета II регулярно садила пам'ятні дерева та закликала народ робити те саме.

Учені з Австралії вважають, що подібні ініціативи мають стати нормою не лише для Великобританії, а й усього світу — це дозволить нам урятувати дерева по всій планеті, а також не допустити продовольчої кризи та загибелі людства.

Раніше Фокус писав про те, що 25% "зелених легень планети" знищено в Амазонці — вони зникли через видобуток нафти, незаконну вирубку лісів і трафік наркотиків.