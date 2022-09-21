Спасти дуб Елизаветы II: любимое дерево королевы под угрозой, как и весь его вид

Ее Величество ежегодно останавливалась у дерева, чтобы выпить виски во время охоты в Саффолке, теперь этот дуб может исчезнуть.

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Ежегодно ученые проводят десятки различных климатических исследований, чтобы спрогнозировать, что нас ждет к середине или концу столетия. Как правило, результаты исследований не обнадеживают — средняя годовая температура повысится, как и уровень воды в океане, а все живое, в том числе и растения окажутся под угрозой вымирания. В новом исследовании ученые подсчитали, как именно глобальное потепление повлияет на различные виды деревьев и смогут ли они пережить середину или конец столетия, пишет Daily Mail.

Ученые из Университета Западного Сиднея в Австралии Изучили более трех тысяч различных видов деревьев и кустарников, растущих в 164 городах и почти 80 странах. Исследователи использовали текущие и прогнозируемые средние годовые температуры и количество осадков, чтобы понять, что будет с теми или иными видами к середине столетия и к 2070 году.

Увы, результаты не обнадеживают. Так, ученые установили, что более половины видов уже находятся под угрозой — средняя годовая температура уже сейчас превышает их предел безопасности. А нынешнее количество годовых осадков заставляет более 65% видов испытывать небывалый стресс.

Оказалось, что наиболее подвержены стрессу деревья в Барселоне, Нигере и Сингапуре — здесь приемлемые показатели превышены для 100% всех видов.

[ + – ] Деревья сбрасывают листья в Брансуик-парке в Лондоне "ложной осенью", чтобы пережить летнюю засуху. Фото: SWNS

Ученым также удалось составить список деревьев наиболее страдающих от изменений климата:

береза повислая;

дубы;

клены;

тополя;

вязы;

сосны;

липы;

австралийская акация;

эвкалипт;

каштаны.

Все эти деревья чаще всего встречаются в городах по всему миру и все они уже сейчас испытывают небывалый стресс из-за изменений климата.

Ученые также отмечают, что под угрозой находятся также и часть фруктовых деревьев, в том числе вишни, черешни, яблони, абрикос, груша, миндаль и многие другие плодово-ягодные деревья относящиеся к виду Rosaceae. В результате изменения климата, могут не только уничтожить ряд деревьев, но и создать существенный продовольственный кризис.

Кроме того, уничтожение деревьев несет опасность для людей, фактически глобальное потепление лишит нас "кондиционирования" в тот момент, когда мы будем нуждаться в нем больше всего.

Под угрозой вымирания оказался и дуб — любимое дерево покойной королевы Великобритании Елизаветы II. При жизни она была ярой защитницей окружающей среды и высадила множество новых деревьев. Дуб о котором идет речь, был расположен в Хелмингем-парке, Саффолк, где королева останавливалась ежегодно в ноябре, чтобы традиционно выпить виски во время охоты. Но сейчас под угрозой исчезновения не только любимое дерево Ее Величества, но весь его вид.

Отметим, что четыре года назад королева с инициативой по посадке новых деревьев под названием "Зеленый навес королевы". На протяжение всего своего 70-летнего правления в это время Елизавета II регулярно сажала памятные деревья и призывала народ делать то же самое.

Ученые из Австралии считают, что подобные инициативы должны стать нормой не только для Великобритании, но и всего мира — это позволит нам спасти деревья по всей планете, а также не допустить продовольственного кризиса и гибели человечества.

Ранее Фокус писал о том, что 25% "зеленых легких планеты" уничтожены в Амазонке — они исчезли из-за добычи нефти, незаконной вырубки лесов и трафика наркотиков.