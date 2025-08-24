Жінці призначено величезний штраф: у її саду 13 років тому зрубали дерево

Власниця будинку в британському Ньюпорті, у якої в саду зрубали 100-річну липу 13 років тому, отримала штраф у розмірі 116 000 фунтів стерлінгів, тобто 6,4 млн гривень.

Клер Рендс із Ньюпорта, Уельс, заявила, що не знала про будь-які правопорушення, коли наймала фахівця з обрізки дерев для роботи на ділянці, пише Mirror.

Жінка зазначила, що вирішила позбутися дерева, бо побоювалася, що воно може становити потенційну небезпеку через загрозу пожежі. І незважаючи на те, що її заявку на видалення дерева в муніципалітеті відхилили, господиня все-таки найняла фахівця для рубки.

Водночас на липу було розпорядження про тимчасове збереження, винесене через вік і цінність дерева. Цей документ забороняє рубку, обрізку верхівок, обрізання, викорчовування, навмисне пошкодження або знищення дерев, навіть якщо вони знаходяться на приватній території.

Після того як дерево було прибрано і на його місці посаджено нове, молоде, сім'я Рендів зовсім забула про це. Однак через понад десять років жінка отримала лист від міської ради Ньюпорта, в якому йшлося про те, що її буде притягнуто до відповідальності за дозвіл знищити дерево, яке перебуває під захистом тимчасового ордера.

Ділянка, де понад десять років фахівець з обрізки дерев зрубав липу

У суді адвокат переконував, що Клер Рендс фактично не заносила сокиру над деревом, вважаючи, що діяла правильно, організувавши видалення небезпечного об'єкта зі своєї ділянки. Крім того, сторона захисту наголошувала на бездоганній репутації жінки, відсутності у неї судимостей і попереджень. У підсумку суд пред'явив Клер Рендс рахунок у розмірі 100 000 фунтів стерлінгів на судові витрати, тобто 5,5 млн грн, а також штраф у розмірі 16 000 фунтів стерлінгів, тобто 887 тис грн.

На сплату штрафу їй дали 12 місяців.

Нагадаємо, у Королівському суді Ньюкасла двох вандалів за зрубане дерево засудили до чотирьох років і трьох місяців тюремного ув'язнення.

Також Фокус писав, що в канадському місті Пуент-Калюм під час обрізання величезне дерево звалилося прямо на будинок Деніела Деліля, в якому він прожив понад 20 років. Операція пішла не за планом, і тепер чоловік залишився без даху над головою.