У Британії вандали отримали реальний термін за "вбивство" дерева: скільки років їм дали

Прокурор заявив, що це була "ідіотська місія" історичних масштабів. Пара вандалів зрубала найвідоміше дерево Англії, яке росло в проломі у валу Адріана

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Дерево Сікамор-Геп стало знаменитим після того, як з'явилося у фільмі 1991 року "Робін Гуд: Принц злодіїв" з Кевіном Костнером у головній ролі. Прокурори, посилаючись на експертів, заявили, що його вартість становить 458 000 фунтів стерлінгів, або близько 613 000 доларів, хоча для шанувальників, які вважали його символом дикої краси Півночі, воно було безцінним, пише Washington Post.

Sycamore Gap, схоже, зрубали просто так

Тож двох вандалів, які його зрубали, у Королівському суді Ньюкасла засудили до чотирьох років і трьох місяців тюремного ув'язнення за двома пунктами звинувачення в завданні шкоди: за зрубане дерево і пошкоджену стіну. Стіна — це залишки валу Адріана, об'єкт ЮНЕСКО.

Справу Деніела Грема, 39 років, і Адама Каррутерса, 32 роки, розглядали понад рік, але влада так і не змогла встановити мотив їхнього вчинку.

Під час оголошення вироку у вівторок адвокат Каррутерса вперше спробував сформулювати мотив: "Люди запитують, чому він зробив цей бездумний вчинок? На жаль, це всього лише п'яна дурість. Іншого пояснення немає".

Sycamore Gap було відомою визначною пам'яткою Фото: tripadvisor

Однак суддя Високого суду Великої Британії Крістіна Ламберт із цим не погодилася.

Ламберт заявила, що винесла обом вирок за найсуворішою категорією, пославшись на соціальні наслідки "вбивства" дерева.

Прокурор заявив, що операція вимагала "високого ступеня планування". Суддя погодився. Показання свідків свідчать про те, що рубка була "проведена професійно". Вони взяли з собою бензопилу з довгим лезом, щоб розпиляти великий стовбур дерева. Крім того, вони використовували балончик із фарбою, щоб відзначити місце передбачуваного зрізу.

Крістофер Нокс, адвокат Грема, заявив, що його клієнт не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Замість цього Нокс заявив суду, що Грем — "проблемна людина, у якої в житті були дуже серйозні труднощі, і не всі з них він створив сам".

Sycamore Gap у фільмі "Робін Гуд: принц злодіїв"

Злочин стався 27 вересня 2023 року, в буквальному сенсі, темної і похмурої ночі. Пара проїхала 40 хвилин на Range Rover Грема до парковки біля дерева і ще 20 хвилин піднімалася на пагорб, озброївшись бензопилою. Вони швидко зрубали платан, посаджений десь наприкінці XIX століття.

Крім цього було пошкоджено кам'яну стіну на якій росло дерево. Її будівництво розпочалося за часів правління імператора Адріана у 122 році н. е. Вона була побудована для захисту римської Британії від ворогів з півночі. Довжина стіни становить близько 113 км, вона перетинає Англію зі сходу на захід і є популярним місцем для піших прогулянок. І надихнула письменника Джорджа Мартіна на створення Стіни в його романах серії "Ігри престолів".

Те, що залишилося від зрубаного платана, все одно приваблює туристів. Пень оточений парканом. Навесні з'явилися перші ознаки нової зеленої порослі.

Нагадаємо, тепер учені хочуть відродити знаменитий платан. Тож, можливо, скоро на стіні виросте нове дерево.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться, якщо вирубати всі ліси Амазонії.