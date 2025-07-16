В Британии вандалы получили реальный срок за "убийство" дерева: сколько лет им дали

Прокурор заявил, что это была "идиотская миссия" исторических масштабов. Пара вандалов срубила самое известное дерево Англии, которое росло в проломе в валу Адриана

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Дерево Сикамор-Гэп стало знаменито после того, как появилось в фильме 1991 года "Робин Гуд: Принц воров" с Кевином Костнером в главной роли. Прокуроры, ссылаясь на экспертов, заявили, что его стоимость составляет 458 000 фунтов стерлингов, или около 613 000 долларов, хотя для поклонников, которые считали его символом дикой красоты Севера, оно было бесценным, пишет Washington Post.

Sycamore Gap, похоже, срубили просто так

Так что двух вандалов, которые его срубили, в Королевском суде Ньюкасла приговорили к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения по двум пунктам обвинения в нанесении ущерба: за срубленное дерево и поврежденную стену. Стена – это остатки вала Адриана, объект ЮНЕСКО.

Дело Дэниела Грэма, 39 лет, и Адама Каррутерса, 32 года рассматривалось больше года, но власти так и не смогли установить мотив их поступка.

Во время оглашения приговора во вторник адвокат Каррутерса впервые попытался сформулировать мотив: "Люди спрашивают, почему он совершил этот бездумный поступок? К сожалению, это всего лишь пьяная глупость. Другого объяснения нет".

Sycamore Gap было известной достопримечательностью Фото: tripadvisor

Однако судья Высокого суда Великобритании Кристина Ламберт с этим не согласилась.

Ламберт заявила, что вынесла обоим приговор по самой строгой категории, сославшись на социальные последствия "убийства" дерева.

Прокурор заявил, что операция потребовала "высокой степени планирования". Судья согласился. Свидетельские показания свидетельствуют о том, что рубка была "проведена профессионально". Они взяли с собой бензопилу с длинным лезвием, чтобы распилить большой ствол дерева. Кроме того, они использовали баллончик с краской, чтобы отметить место предполагаемого среза.

Кристофер Нокс, адвокат Грэма, заявил, что его клиент не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вместо этого Нокс заявил суду, что Грэм — "проблемный человек, у которого в жизни были очень серьезные трудности, и не все из них он создал сам".

Sycamore Gap в фильме "Робин Гуд: принц воров"

Преступление произошло 27 сентября 2023 года, в буквальном смысле, темной и ненастной ночью. Пара проехала 40 минут на Range Rover Грэма до парковки возле дерева и еще 20 минут поднималась на холм, вооружившись бензопилой. Они быстро срубили платан, посаженный где-то в конце XIX века.

Кроме этого была повреждена каменная стена на которой росло дерево. Ее строительство началось во времена правления императора Адриана в 122 году н. э. Она была построена для защиты римской Британии от врагов с севера. Длина стены составляет около 113 км, она пересекает Англию с востока на запад и является популярным местом для пеших прогулок. И вдохновила писателя Джорджа Мартина на создание Стены в его романах серии "Игры престолов".

То, что осталось от срубленного платана, все равно привлекает туристов. Пень окружен забором. Весной появились первые признаки новой зеленой поросли.

Напомним, теперь ученые хотят возродить знаменитый платан. Так что, возможно, скоро на стене вырастет новое дерево.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что произойдет, если вырубить все леса Амазонии.