Ученые рассказали, что произойдет, если вырубить все леса Амазонии (фото)

Уничтожение всего тропического леса Амазонии будет иметь огромное количество последствий не только для климата, но и для живых организмов.

Если спросить обычных обывателей насчет последствий вырубки лесов, большинство в первую очередь подумают об углероде, который в настоящее время скапливается в Амазонии, крупнейшем в мире тропическом лесу, пишет The Conversation.

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Однако последствия будут касаться не только климата, но и биоразнообразия с экосистемами, а также людей. Общее воздействие полного уничтожения лесов Амазонии немыслимо и находится за пределами возможностей нынешних инструментов прогнозирования. Но давайте рассмотрим несколько аспектов, которые стоит учитывать, если такая ситуация произойдет.

Накопление углерода и распределение воды

По оценкам ученых, тропические леса Амазонии хранят около 76 миллиардов тонн углерода. Если вырубить и сжечь все деревья, то углерод, который удерживался лесом оказался бы в атмосфере. Часть этого углерода будет поглощена океанами, а часть — другими экосистемами (например, лесами умеренной или арктической зоны), но, несомненно, это усугубит потепление климата.

Для сравнения, люди ежегодно выделяют около 10 миллиардов тонн углерода при сжигании ископаемого топлива. Но лес Амазонии не только накапливает углерод, он также отвечает за циркуляцию огромного количества воды.

На снимке выше, сделанном спутником NASA Aqua в 2009 году, видно, как лес и атмосфера взаимодействуют, создавая равномерный слой "попкорновых" облаков во время сухого сезона. Именно в этот период, время без дождей, лес растет больше всего.

Если облачные системы Амазонки и ее способность перерабатывать воду нарушатся, экосистема очень быстро и необратимо превратиться в сухую саванну.

Оценки того, где может находиться эта переломная точка, варьируются от 40% вырубки лесов до всего лишь 20% потери лесного покрова Амазонии. Восстановление лесов в других местах для достижения такого же объема накопления углерода технически возможно, но у нас нет ни времени (потребуется несколько сотен лет), ни земли (потребуется по крайней мере эквивалентная площадь).

Еще одна причина, по которой восстановление лесов не является средством защиты, заключается в том, что вода, циркулирующая в тропических лесах, а вместе с ней и доступность питательных веществ, исчезнут.

Численные жертвы

Самым радикальным и наименее обратимым последствием вырубки будет утрата разнообразия дикой природы. В Амазонии растет около 50 000 видов растений, хотя более поздние оценки приводят несколько меньшее число. Количество видов животных, еще выше, причем большая часть состоит из насекомых, составляющих около 10% известной фауны насекомых, а также большое, но неизвестное количество грибов и микробов.

Как только виды исчезнут, они утеряются навсегда, и в конечном итоге это будет самое пагубное последствие вырубки Амазонии. И последнее, но, безусловно, не менее важное: в тропических лесах Амазонии и вблизи них, живет около 30 миллионов человек.

Последствия утраты леса как источника упомянутых выше экосистемных услуг, источника пищи и среды обитания непостижимы. Более того, они будут распространяться на глобальную политику, мировую экономику и общественные проблемы.