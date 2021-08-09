Учені розповіли, що станеться, якщо вирубати всі ліси Амазонії (фото)

Знищення всього тропічного лісу Амазонії матиме величезну кількість наслідків не тільки для клімату, але й для живих організмів.

Якщо запитати звичайних обивателів щодо наслідків вирубки лісів, більшість насамперед подумають про вуглець, який наразі накопичується в Амазонії, найбільшому в світі тропічному лісі, пише The Conversation.

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Однак наслідки будуть стосуватися не тільки клімату, але й біорізноманіття з екосистемами, а також людей. Загальний вплив повного знищення лісів Амазонії немислимий та знаходиться за межами можливостей нинішніх інструментів прогнозування. Але давайте розглянемо кілька аспектів, які варто враховувати, якщо така ситуація станеться.

Накопичення вуглецю та розподіл води

За оцінками вчених, тропічні ліси Амазонії зберігають приблизно 76 мільярдів тонн вуглецю. Якщо вирубати і спалити всі дерева, то вуглець, який утримувався лісом опинився б в атмосфері. Частина цього вуглецю буде поглинена океанами, а частина — іншими екосистемами (наприклад, лісами помірної або арктичної зони), але, безсумнівно, це посилить потепління клімату.

Для порівняння, люди щорічно виділяють майже 10 мільярдів тонн вуглецю в процесі спалювання викопного палива. Але ліс Амазонії не тільки накопичує вуглець, він також відповідає за циркуляцію величезної кількості води.

На знімку вище, зробленому супутником NASA Aqua в 2009 році, видно, як ліс та атмосфера взаємодіють, створюючи рівномірний шар "попкорнових" хмар під час сухого сезону. Саме в цей період, час без дощів, ліс росте найбільше.

Якщо хмарні системи Амазонки та її здатність переробляти воду порушаться, екосистема дуже швидко й незворотно перетвориться на суху савану.

Оцінки того, де може перебувати ця переломна точка, варіюються від 40% вирубки лісів до всього лише 20% втрати лісового покриву Амазонії. Відновлення лісів в інших місцях для досягнення такого ж обсягу накопичення вуглецю технічно можливе, але в нас немає ні часу (потрібно кілька сотень років), ні землі (буде потрібна принаймні еквівалентна площа).

Ще одна причина, через яку відновлення лісів не є засобом захисту, полягає в тому, що вода, яка циркулює в тропічних лісах, а разом із нею і доступність поживних речовин, зникнуть.

Чисельні жертви

Найрадикальнішим і найменш оборотним наслідком вирубування буде втрата різноманітності дикої природи. В Амазонії росте майже 50 000 видів рослин, хоча більш пізні оцінки наводять дещо меншу кількість. Кількість видів тварин, ще вища, причому більша частина складається з комах, що становлять приблизно 10% відомої фауни комах, а також велика, але невідома кількість грибів і бактерій.

Щойно види зникнуть, вони загублені назавжди, і в кінцевому підсумку це буде найбільш згубний наслідок вирубки Амазонії. Й останнє, але, безумовно, не менш важливе: в тропічних лісах Амазонії і поблизу них, живе приблизно 30 мільйонів осіб.

Наслідки втрати лісу як джерела згаданих вище екосистемних послуг, джерела їжі та місця існування незбагненні. Більш того, вони будуть поширюватися на глобальну політику, світову економіку та суспільні проблеми.