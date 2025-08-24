Женщине назначен огромный штраф: в ее саду 13 лет назад срубили дерево

Владелица дома в британском Ньюпорте, у которой в саду срубили 100-летнюю липу 13 лет назад, получила штраф в размере 116 000 фунтов стерлингов, то есть 6,4 млн гривен.

Клэр Рэндс из Ньюпорта, Уэльс, заявила, что не знала о каких-либо правонарушениях, когда нанимала специалиста по обрезке деревьев для работы на участке, пишет Mirror.

Женщина отметила, что решила избавиться от дерева, так как опасалась, что оно может представлять потенциальную опасность из-за угрозы пожара. И несмотря на то, что ее заявку на удаление дерева в муниципалитете отклонили, хозяйка все таки наняла специалиста для рубки.

В то же время на липу имелось распоряжение о временном сохранении, вынесенное из-за возраста и ценности дерева. Этот документ запрещает рубку, обрезку верхушек, обрезку, выкорчевывание, преднамеренное повреждение или уничтожение деревьев, даже если они находятся на частной территории.

После того как дерево было убрано и на его месте посажено новое, молодое, семья Рэндов совершенно забыла об этом. Однако спустя более десяти лет женщина получила письмо от городского совета Ньюпорта, в котором говорилось, что она будет привлечена к ответственности за разрешение уничтожить дерево, находящееся под защитой временного ордера.

Участок, где более десяти лет специалист по обрезке деревьев срубил липу

В суде адвокат убеждал, что Клэр Рэндс фактически не заносила топор над деревом, считая, что действовала правильно, организовав удаление опасного объекта со своего участка. Кроме того, сторона защиты отмечала безупречную репутацию женщины, отсутствие у нее судимостей и предупреждений. В итоге суд предъявил Клэр Рэндс счет в размере 100 000 фунтов стерлингов на судебные издержки, то есть 5,5 млн грн, а также штраф в размере 16 000 фунтов стерлингов, то есть 887 тыс грн.

На уплату штрафа ей дали 12 месяцев.

