Ночует у соседей: мужчина попытался убрать дерево и потерял дом (фото)

Неудачная попытка убрать дерево обернулась катастрофой. 65-летний Дэниел Делил из Канады лишился дома, в котором жил более 20 лет.

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Сейчас пенсионер и его партнерша, которой также 65 лет, ночуют у соседей. Об этом пишет What’s The Jam.

В канадском городе Пуэнт-Калюм, провинция Квебек, трагедия постигла Дэниела Делиля. Во время неудачной обрезки огромное дерево рухнуло прямо на его дом, разрушив жилище, в котором он прожил более 20 лет. Ужасающий момент был заснят на видео и быстро разлетелся по сети.

По словам соседа Стивена Генри, который стал свидетелем разрушения, лесорубы попытались контролировать падение дерева с помощью погрузчика, но что-то пошло не так, возможно, из-за технической ошибки или недопонимания. В результате оно рухнуло не туда, куда планировалось, и буквально раздавило жилое здание.

"Дом находился в зоне затопления, и Дэниел планировал приподнять его. Для этого нужно было убрать дерево. Но операция пошла не по плану, и теперь он остался без крыши над головой", — рассказал Стивен.

Страница Дэниела Делиля на GoFundMe Фото: Jam Press

Сейчас Дэниел и его партнерша, которой также 65 лет, ночуют у соседей. Они остались без жилья и всех личных вещей.

"Мы потеряли все: мебель, технику, одежду, документы", — рассказал мужчина.

На данный момент пара находится под опекой Красного Креста и ждет начала восстановления жилья. Соседи не остались в стороне. В сети был запущен сбор средств. Первоначальная цель в 2000 долларов (83 тысячи гривен) уже превышена: собрано 2360 долларов (98 тысяч гривен), и кампания продолжается.

"Даже если это не крупная сумма, любая помощь может изменить нашу жизнь. Мы понимаем, как трудно сейчас всем, но очень надеемся, что благодаря добрым людям у нас появится шанс начать сначала", — написал Дэниел в описании сбора.

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Также стало известно, что женщина переехала в новый дом и заметила, что за ней следят. Она утверждает, что за ее забором кто-то живет и наблюдает за ней. Полиция обнаружила в зарослях признаки того, что там действительно кто-то находился.