Ночує у сусідів: чоловік спробував прибрати дерево і втратив будинок (фото)

Невдала спроба прибрати дерево обернулася катастрофою. 65-річний Деніел Деліл з Канади позбувся будинку, в якому жив понад 20 років.

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Наразі пенсіонер і його партнерка, якій також 65 років, ночують у сусідів. Про це пише What's The Jam.

У канадському місті Пуент-Калюм, провінція Квебек, трагедія спіткала Деніела Деліля. Під час невдалого обрізання величезне дерево звалилося прямо на його будинок, зруйнувавши оселю, в якій він прожив понад 20 років. Жахливий момент був знятий на відео і швидко розлетівся мережею.

За словами сусіда Стівена Генрі, який став свідком руйнування, лісоруби спробували контролювати падіння дерева за допомогою навантажувача, але щось пішло не так, можливо, через технічну помилку або непорозуміння. У результаті воно впало не туди, куди планувалося, і буквально розчавило житловий будинок.

"Будинок перебував у зоні затоплення, і Деніел планував підняти його. Для цього потрібно було прибрати дерево. Але операція пішла не за планом, і тепер він залишився без даху над головою", — розповів Стівен.

Сторінка Деніела Деліля на GoFundMe Фото: Jam Press

Наразі Деніел і його партнерка, якій також 65 років, ночують у сусідів. Вони залишилися без житла та всіх особистих речей.

"Ми втратили все: меблі, техніку, одяг, документи", — розповів чоловік.

Наразі пара перебуває під опікою Червоного Хреста і чекає початку відновлення житла. Сусіди не залишилися осторонь. У мережі було запущено збір коштів. Початкову мету у 2000 доларів (83 тисячі гривень) уже перевищено: зібрано 2360 доларів (98 тисяч гривень), і кампанія триває.

"Навіть якщо це не велика сума, будь-яка допомога може змінити наше життя. Ми розуміємо, як важко зараз усім, але дуже сподіваємося, що завдяки добрим людям у нас з'явиться шанс почати спочатку", — написав Деніел в описі збору.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя переробило гараж на будинок для сина, а потім зробило на цьому бізнес. Загальний бюджет склав близько 69 000 доларів (майже 2,9 млн гривень), що було більше, ніж планувалося, але все ж набагато дешевше, ніж наймати підрядників

Також стало відомо, що жінка переїхала в новий будинок і помітила, що за нею стежать. Вона стверджує, що за її парканом хтось живе і спостерігає за нею. Поліція виявила в заростях ознаки того, що там дійсно хтось перебував.