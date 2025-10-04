"Узбережжя скарбів" виправдало себе: дайвери дістали скарби вартістю в мільйон євро (фото)

Поблизу легендарного "Узбережжя скарбів" в американській Флориді знайшли понад 1000 срібних і золотих монет. Це допомагає відновити історію флоту 1715 року, який затонув внаслідок негоди.

Скарб витягли з моря капітан Левін Шейверс і його екіпаж. "Вражаючу знахідку" зробили ще влітку, але про неї стало відомо лише нещодавно. Про це йдеться у матеріалі BILD, опублікованому 4 жовтня.

Вартість знайдених поблизу "Узбережжя скарбів" монет, за оцінкою фахівців, становить приблизно мільйон доларів. Вони походять з іспанського флоту 1715 року. Вважається, що він складався з 11 кораблів і затонув 31 липня через ураган, забравши життя приблизно 1000 осіб. Судна саме мали відпливати в Іспанію з багатствами Нового Світу.

Історики оцінюють тодішні втрати приблизно в 400 мільйонів доларів. Ця подія вважається однією з найбільших трагедій, пов'язаних зі скарбами, які ставались у США. Наразі дайверам вдалося дістати 1051 срібну і п'ять золотих монет.

Фото знайдених скарбів Фото: 1715 Fleet – Queens Jewels

"Ця знахідка цінна не тільки сама по собі, але й завдяки історіям, які вона розповідає", — наголосив керівник компанії Queens Jewels, яка займається підйомом затонулих кораблів, Сал Гуттузо.

Він пояснив, що кожна монета є "шматочком історії" і пов'язана з людьми, які тоді жили й працювали на цих територіях в період Золотого століття Іспанської імперії.

"Знайти 1000 таких монет за один раз — це рідкісне і надзвичайне явище", — запевнив Гуттузо.

Багато так званих "вісімок" були викарбувані в колоніях Мексики, Перу та Болівії. Монетні знаки та дати збереглися чіткими, тож це — справжній скарб для істориків та колекціонерів. За припущенням експертів, усі виявлені на дні монети, були сховані в одній скрині в момент, коли корабель затонув.

Фото однієї з монет, знайдених дайверами Фото: 1715 Fleet – Queens Jewels

Скарби підіймали з води під суворим державним наглядом, із застосуванням сучасних технологій та дотриманням археологічних вимог. Гуттузо повідомив, що кожна знахідка допоможе у реконструкції історії флоту 1715 року.

Незабаром монети планують виставити на огляд, тож мешканці й гості Флориди зможуть побачити скарб з минулого на власні очі.

