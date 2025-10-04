Побив світовий рекорд: француз піднявся на Ейфелеву вежу на велосипеді (відео)

Француз Ореліан Фонтенуа піднявся на другий поверх Ейфелевої вежі на велосипеді за 12,5 хвилин. Таким чином він побив попередній рекорд на майже 7 хвилин.

Світовий рекорд з підйому на Ейфелеву вежу на велосипеді Ореліан Фонтенуа встановив на трейловому велосипеді, повідомили на офіційній сторінці Ейфелевої вежі у Facebook. Ці гірські велосипеди призначені для їзди по пересіченій місцевості, та французький спортсмен здолав на своєму "сталевому коні" 686 сходинок вежі-символу Парижу.

Попередній світовий рекорд становив 19 хвилин і 4 секунди, тоді як Фонтенуа знадобилося для підняття всього 12 хвилин і 30 секунд. Таким чином, рекорд було побито на 6 хвилин 34 секунди.

На сторінці Ореліана Фонтенуа у Facebook зазначено, що він є 3-разовим віце-чемпіоном світу з велотріалу — у цій дисципліні спортсмени змагаються в подоланні перешкод на велосипедах.

Що відомо про Ейфелеву вежу

Зазначимо, створена архітектором Густавом Ейфелем Ейфелева вежа була відкрита в Парижі 1889 року. Її загальна висота сягає 324 м, а вага — 7 300 тонн з бетонним фундаментом. Відвідувачі можуть підійматися на другий або третій поверх вежі сходами або ліфтом. На кожному з поверхів є оглядовий майданчик, а також ресторани та музейні експонати. Ейфелева вежа вважається найбільш відвідуваною пам'яткою у світі — до неї щодня приходять близько 20 000 людей.

