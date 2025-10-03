Борода довжиною майже з людину: мешканець США встановив унікальний рекорд (фото, відео)

Мешканець США Рудольф Мартіно протягом 10 років відрощував бороду в формі дреда. Сам чоловік зізнається, що на це його надихнули його погляди та цінності.

Нині містер Мартіно встановив світовий рекорд, виростивши бороду-дреди довжиною понад 1 метр, вказують в Книзі рекордів Гіннеса.

Чоловік отримав титул Guinness World Records за найдовші натуральні бородяні дреди у живої людини. Сама довжина бороди перевищує висоту найнижчої жінки у світі на понад 30 см.

"Мої дреди натхненні святими Індії та ямайськими растафаріанцями, які запозичили цей стиль з Індії", — розповів пан Мартіно.

Враховуючи таку довжину, чоловік активно старається доглядати за нею. Він миє бороду раз на два тижні, а висихання займає два-три дні.

Пан Мартіно та його борода Фото: guinnessworldrecords.com За свою бороду чоловік отримав світове визнання Фото: guinnessworldrecords.com

"Як дерево має корені, гілки, листя та плоди, так і моє волосся є символом моїх коренів, довжини та сили", — додав він.

Пан Мартіно не планує стригти волосся чи бороду найближчим часом. Наразі він хоче, аби його рекорд показував зв'язок між його цінностями та вибором відростити бороду, яка йому нині дуже подобається.

