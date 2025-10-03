Борода длиной почти с человека: житель США установил уникальный рекорд (фото, видео)
Житель США Рудольф Мартино в течение 10 лет отращивал бороду в форме дреда. Сам мужчина признается, что на это его вдохновили его взгляды и ценности.
Сейчас мистер Мартино установил мировой рекорд, вырастив бороду-дреды длиной более 1 метра, указывают в Книге рекордов Гиннеса.
Мужчина получил титул Guinness World Records за самые длинные натуральные бородатые дреды у живого человека. Сама длина бороды превышает высоту самой низкой женщины в мире более чем на 30 см.
"Мои дреды вдохновлены святыми Индии и ямайскими растафарианцами, которые позаимствовали этот стиль из Индии", — рассказал господин Мартино.
Учитывая такую длину, мужчина активно старается ухаживать за ней. Он моет бороду раз в две недели, а высыхание занимает два-три дня.
"Как дерево имеет корни, ветви, листья и плоды, так и мои волосы являются символом моих корней, длины и силы", — добавил он.
Господин Мартино не планирует стричь волосы или бороду в ближайшее время. Сейчас он хочет, чтобы его рекорд показывал связь между его ценностями и выбором отрастить бороду, которая ему сейчас очень нравится.
