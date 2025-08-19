Человек-амфибия: дайвер задержал дыхание на рекордные 29 минут (видео)

Хорватский фридайвер Витомир Марчич провел 29 минут и три секунды под водой на одном вдохе. И попал в книгу рекордов Гиннесса.

Маричич задержал дыхание на время, вдвое превышающее самое продолжительное зафиксированное погружение дельфина-афалины. Фридайвер установил поистине захватывающий мировой рекорд по самому длительному времени задержки дыхания под водой, побив предыдущий рекорд на пять минут, пишет Daily Mail.

Витомир Марчич - известный фридайвер

Хорватский фридайвер Витомир Маричич теперь сравним с тюленем. Обыкновенные тюлени могут за один вдох сменить 90 процентов воздуха в легких, тогда как у людей этот показатель составляет всего 20 процентов. Поэтому, чтобы составить конкуренцию фридайверам, Маричич использовал чистый кислород для очистки крови от избытка азота.

Это стало рекордом Гиннесса по "самой длительной добровольной задержке дыхания под водой", побив предыдущий рекорд почти на пять минут.

14 июня Маричич лежал в трехметровом бассейне в отеле "Бристоль" в Опатии, Хорватия, перед пятью официальными судьями и примерно 100 зрителями.

Прежде чем попытаться задержать дыхание, он использовал баллон с чистым кислородом, чтобы пройти процесс, называемый денитрогенизацией. Обычно легкие здорового взрослого человека содержат около 450 мл полезного кислорода, поскольку кислород составляет лишь около 21 процента воздуха, которым мы дышим.

Витомир Марчич может задерживать дыхание также долго, как тюлень Фото: Соцсети

Дыхание чистым кислородом означает, что легкие могут поглощать около трех литров кислорода за каждый вдох, вымывая азот из крови и насыщая ее кислородом.

Это не только насытило его красные кровяные клетки максимальным количеством кислорода, но и растворило кислород в плазме крови, чего не может произойти в нормальных условиях.

В медицинских учреждениях врачи могут использовать эту технику, чтобы увеличить "безопасное время апноэ" у пациентов, находящихся без сознания, — период времени, в течение которого человек может безопасно обходиться без дыхания.

Маричич использовал тот же принцип, чтобы значительно улучшить свою способность задерживать дыхание.

Однако даже при использовании чистого кислорода задержка дыхания на полчаса все равно является сверхчеловеческим достижением.

У большинства людей безопасное время апноэ при использовании чистого кислорода по-прежнему составляет всего восемь минут — менее трети времени, в течение которого Маричич обходился без дыхания. Предыдущий рекорд по задержке дыхания с помощью кислорода был установлен его соотечественником-хорватом Будимиром Шобатом, который задержал дыхание на 24 минуты и 37 секунд.

До этого рекорд был установлен фокусником Дэвидом Блейном, который задержал дыхание на 17 минут и четыре секунды во время прямого эфира на шоу Опры Уинфри.

"Дело не в том, сколько вы вдыхаете, а в том, как мало вам нужно. Никакой паники, никаких мыслей, только тишина. Вот как можно дожить до 29", - рассказал Маричич и предупредил, что не стоит повторять его рекорд: "Это очень сложный трюк, требующий многолетней профессиональной подготовки, и его не следует повторять без надлежащего руководства и мер безопасности. Отравление кислородом и углекислым газом может быть смертельным".

Рекорд Маричича по задержке дыхания без использования кислорода составляет 10 минут и восемь секунд. Ему также принадлежит мировой рекорд по самой длительной прогулке под водой на одном вдохе — 107 метров.

