Подводный мир в европейской столице: Будапешт стоит на огромной пещере с теплой водой (видео)

Под термальными ваннами в Будапеште, Венгрия, скрывается тайный мир: обширная подводная пещерная система. Она пролегает прямо под улицами города.

Каждый день толпы людей стекаются в термальные купальни Лукача в Будапеште, чтобы понежиться в теплых бассейнах с минеральной водой. Но большинство даже не подозревают, что прямо под ними ним находится целый подземным мир, пишет CNN.

Пещера Молнар Янош под Будапештом

От своего входа, расположенного у подножия Рожадомба, богатого района с элегантными виллами и зелеными улицами, пещера Молнар-Яноша простирается более чем на 5,8 километра и уходит под воду почти на 90 метров. Заполненная кристально чистой водой, температура которой соответствует температуре теплой ванны, она является одной из крупнейших действующих термальных пещер в мире и одной из немногих, открытых для сертифицированных спелеодайверов.

Вход в пещерную систему легко не заметить: он спрятан рядом с разваливающейся баней XIX века и небольшим озером. Узкий переулок ведет к двери в скале. Внутри сразу ощущается тепло благодаря геотермальным процессам. В конце, за задернутой занавеской, лестница ведет ко входу в пещеру.

Под Будапештом проходит целая сеть подземных пещер с теплыми источниками Фото: Соцсети

Под Будапештом сеть из более чем 200 пещер — богатые минералами источники медленно растворяли окружающие известняк и карстовые породы. Вода, богатая сероводородом и углекислым газом, продолжает просачиваться сквозь породу, создавая слабокислотный коктейль, разъедающий стены. В результате образуется лабиринт камер и ходов, похожий на швейцарский сыр. Теоретически, когда-нибудь Будапешт просто провалится в пещеру, когда пустоты под городом станут слишком большими.

"Пещеры с теплой водой встречаются крайне редко. Обычно дайвинг в пещерах подразумевает температуру воды от 4 до 15 градусов Цельсия, Здесь же температура воды составляет 27 градусов", — объясняет Чаба Геце, гид-дайвер.

Кое-где вода в подводных пещерах холоднее, когда смешивается с более холодной воды с Будайских холмов. Часть пещерной воды до сих пор питает расположенные поблизости купальни Лукач по подземному трубопроводу.

Пещера Молнар-Яноша удивляет многих, кто впервые ее посещает. В отличие от узких извилистых проходов других пещер, здесь просторные залы и спокойное течение.

Вход в пещеру Молнар Янош Фото: Соцсети

"Это просто потрясающе. Огромные открытые пространства и практически никаких ограничений. Погружение относительно простое, если вы прошли соответствующую подготовку", — говорит Чаба.

Эта подготовка крайне важна. Туда допускаются только сертифицированные спелеодайверы. Полная темнота и хрупкость окружающей среды требуют опыта. Вода идеально прозрачна — до тех пор, пока кто-то не коснется стенки пещеры или не потревожит мягкое дно, взметнув мелкие частицы ила.

Туннель, ведущий к входу в пещеру Молнар Янош Фото: Соцсети

Чтобы избежать этого, дайверы следуют по тросу, натянутому на высоте метра над полом пещеры, гарантируя чистоту воды. Их осторожность вознаграждается осмотром сюрреалистического пейзажа: стены, испещрённые минеральными прожилками и кристаллами, комнаты, меняющие цвет и текстуру от одной к другой.

Здесь живут пресноводные креветки, а на стенах сохранились окаменелые ракушки и морские ежи – остатки Паннонского моря, которое миллионы лет назад покрывало большую часть современной Венгрии.

Пещера до сих пор не полностью исследована. Официальная сеть маршрутов составляет 5,8 км, но новые проходы обнаруживаются регулярно. Исследователи-волонтеры еженедельно отправляются в пещеры для проведения измерений, прокладки новых линий и обновления еще не опубликованных карт.

