Підводний світ у європейській столиці: Будапешт стоїть на величезній печері з теплою водою (відео)

Під термальними ваннами в Будапешті, Угорщина, ховається таємний світ: велика підводна печерна система. Вона пролягає просто під вулицями міста.

Related video

Щодня натовпи людей стікаються в термальні купальні Лукача в Будапешті, щоб поніжитися в теплих басейнах із мінеральною водою. Але більшість навіть не підозрюють, що просто під ними знаходиться цілий підземним світ, пише CNN.

Печера Молнар Янош під Будапештом

Від свого входу, розташованого біля підніжжя Рожадомба, заможного району з елегантними віллами та зеленими вулицями, печера Молнар-Яноша простягається більш ніж на 5,8 кілометра і йде під воду майже на 90 метрів. Заповнена кришталево чистою водою, температура якої відповідає температурі теплої ванни, вона є однією з найбільших діючих термальних печер у світі та однією з небагатьох, відкритих для сертифікованих спелеодайверів.

Вхід до печерної системи легко не помітити: він захований поруч із лазнею ХІХ століття, що розвалюється, і невеликим озером. Вузький провулок веде до дверей у скелі. Всередині одразу відчувається тепло завдяки геотермальним процесам. Наприкінці, за затуленою фіранкою, сходи ведуть до входу в печеру.

Під Будапештом проходить ціла мережа підземних печер із теплими джерелами Фото: Соцсети

Під Будапештом мережа з понад 200 печер — багаті мінералами джерела повільно розчиняли навколишні вапняк і карстові породи. Вода, багата сірководнем і вуглекислим газом, продовжує просочуватися крізь породу, створюючи слабокислотний коктейль, що роз'їдає стіни. У результаті утворюється лабіринт камер і ходів, схожий на швейцарський сир. Теоретично, коли-небудь Будапешт просто провалиться в печеру, коли порожнечі під містом стануть занадто великими.

"Печери з теплою водою зустрічаються вкрай рідко. Зазвичай дайвінг у печерах передбачає температуру води від 4 до 15 градусів Цельсія, тут же температура води становить 27 градусів", — пояснює Чаба Геце, гід-дайвер.

Подекуди вода в підводних печерах холодніша, коли змішується з більш холодною водою з Будайських пагорбів. Частина печерної води досі живить розташовані поблизу купальні Лукач підземним трубопроводом.

Печера Молнар-Яноша дивує багатьох, хто вперше її відвідує. На відміну від вузьких звивистих проходів інших печер, тут просторі зали та спокійна течія.

Вхід до печери Молнар Янош Фото: Соцсети

"Це просто приголомшливо. Величезні відкриті простори і практично жодних обмежень. Занурення відносно просте, якщо ви пройшли відповідну підготовку", — каже Чаба.

Ця підготовка вкрай важлива. Туди допускаються тільки сертифіковані спелеодайвери. Повна темрява і крихкість навколишнього середовища вимагають досвіду. Вода ідеально прозора — доти, доки хтось не торкнеться стінки печери або не потривожить м'яке дно, зметнувши дрібні частинки мулу.

Тунель, що веде до входу в печеру Молнар Янош Фото: Соцсети

Щоб уникнути цього, дайвери йдуть тросом, натягнутим на висоті метра над підлогою печери, гарантуючи чистоту води. Їхня обережність винагороджується оглядом сюрреалістичного пейзажу: стіни, поцятковані мінеральними прожилками і кристалами, кімнати, що змінюють колір і текстуру від однієї до іншої.

Тут живуть прісноводні креветки, а на стінах збереглися скам'янілі черепашки і морські їжаки — залишки Паннонського моря, яке мільйони років тому вкривало більшу частину сучасної Угорщини.

Печера досі не повністю досліджена. Офіційна мережа маршрутів становить 5,8 км, але нові проходи виявляються регулярно. Дослідники-волонтери щотижня вирушають до печер для проведення вимірювань, прокладання нових ліній та оновлення ще не опублікованих карт.

Нагадаємо, у підземній печері в Гватемалі, також відомій як "Кривава печера", археологи виявили сотні людських кісток — усі вони є свідченням того, що тут проводилися людські жертвопринесення.

Також учені досліджували дно Великої Блакитної діри, розташованої неподалік узбережжя Белізу. Усередині цього дива природи виявили стародавні геологічні утворення, пластикове сміття і навіть людські останки.