Сліди далекого минулого і нещодавньої трагедії: що таїться на дні 124-метрової діри в океані (відео)

Учені досліджували дно Великої Блакитної діри, розташованої неподалік узбережжя Белізу. Усередині цього дива природи виявили стародавні геологічні утворення, пластикове сміття і навіть людські останки.

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Велика Блакитна діра — це велика морська карстова вирва в Карибському морі, розташована приблизно за 70 кілометрів від узбережжя Белізу. Відомо, що діаметр цієї воронки становить 318 метрів, а її глибина сягає 124 метрів, що робить її однією з найбільших морських карстових воронок, пише IFLScience.

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Блакитні діри Землі

Подібні блакитні діри, за словами вчених, є реліктами четвертинного заледеніння, коли рівень моря був більш ніж на 100 метрів нижчим за нинішній. Спочатку це диво природи являло собою вапнякову печеру, але була затоплена в міру підвищення рівня морської води. Зрештою склепіння обвалилися під вагою води, оголивши провал на морському дні.

Відомо, що Велика Блакитна Діра є частиною системи заповідників Белізького бар'єрного рифу, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За словами дослідників, у цьому районі мешкає безліч унікальних видів коралів та інших тварин, таких як вест-індійський ламантин, зелена черепаха, черепаха бісса, головаста морська черепаха та американський крокодил. Воно також є улюбленим місцем для туристів, дайверів і любителів снорклінгу.

Що таїться на глибині Великої Блакитної діри в океані

Дослідники спустилися на дно карстової воронки і зробили кілька чудових відкриттів. Наприклад, тут виявили геологічні утворення, що збереглися з часів, коли печера була відкритою для повітря.

З іншого боку, на дні Великої Блакитної Діри не так вже й багато життя. Річ у тім, що на дні карстової воронки відсутній кисень: рівень розчиненого кисню падає до нуля під шаром сірководню, що залягає на глибині близько 90 метрів, створюючи невидимий бар'єр, через який життя не здатне пройти. Унаслідок цих непридатних для життя умов морське дно всіяне "цвинтарем" загиблих морських істот, які, ймовірно, опустилися надто глибоко і задихнулися.

Одну з найвідоміших експедицій до Великої Блакитної діри провели 2018 року британський мільярдер Річард Бренсон, океанограф Фаб'єн Кусто і дослідниця National Geographic Еріка Бергман.

Тоді команда зазначила, що геологія блакитної діри слугує яскравим нагадуванням про потенційні руйнування, які можуть принести світові зміна клімату і підвищення рівня моря.

За словами Бренсона, на глибині 91 метр вони з командою помітили, як змінюється скеля, де раніше була суша, а потім з'явилася вода. Це було одне з найсуворіших нагадувань про небезпеку зміни клімату, які я коли-небудь бачив.

Вченим також вдалося виявити свідчення ще одного сучасного світу — пластикове сміття. Знахідка вчених є ще одним тривожним нагадуванням про те, що пластикове сміття захоплює світ — у блакитній дірі знайдено пластикові пляшки.

Невідомо, скільки людей загинуло у Великій Блакитній дірі, але вчені вважають, що щонайменше три людини. Команда вважає, що під час занурення вони помітили останки двох людей.

Раніше Фокус писав про те, що в Карибському морі пробурили Велику блакитну діру: вчені виявили щось тривожне