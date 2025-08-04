Следы далекого прошлого и недавней трагедии: что таится на дне 124-метровой дыры в океане (видео)

Ученые исследовали дно Большой Голубой дыры, расположенной недалеко от побережья Белиза. Внутри этого чуда природы обнаружили древние геологические образования, пластиковый мусор и даже человеческие останки.

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Большая Голубая дыра – это крупная морская карстовая воронка в Карибском море, расположенная примерно в 70 километрах от побережья Белиза. Известно, что диаметр этой воронки составляет 318 метров, а ее глубина достигает 124 метров, что делает ее одной из крупнейших морских карстовых воронок, пишет IFLScience.

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Голубые дыры Земли

Подобные голубые дыры, по словам ученых, являются реликты четвертичного оледенения, когда уровень моря был более чем на 100 метров ниже нынешнего. Изначально это чудо природы представляло собой известняковую пещеру, но была затоплена по мере повышения уровня морской воды. В конце концов своды обрушились под тяжестью воды, обнажив провал на морском дне.

Известно, что Большая Голубая Дыра является частью системы заповедников Белизского барьерного рифа, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам исследователей, в этом районе обитает множество уникальных видов кораллов и других животных, таких как вест-индийский ламантин, зеленая черепаха, черепаха бисса, головастая морская черепаха и американский крокодил. Оно также является излюбленным местом для туристов, дайверов и любителей снорклинга.

Что таится на глубине Большой Голубой дыры в океане

Исследователи спустились на дно карстовой воронки и сделали несколько великолепных открытий. Например, здесь обнаружили геологические образования, сохранившиеся со времен, когда пещера была открытой для воздуха.

С другой стороны на дне Большой Голубой Дыры не так уж много жизни. Дело в том, что на дне карстовой воронки отсутствует кислород: уровень растворенного кислорода падает до нуля под слоем сероводорода, залегающего на глубине около 90 метров, создавая невидимый барьер, через который жизнь не способна пройти. В результате этих непригодных для жизни условий морское дно усеяно "кладбищем" погибших морских существ, которые, вероятно, опустились слишком глубоко и задохнулись.

Одна из самых известных экспедиций к Большой Голубой дыре была проведена в 2018 году британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, океанографом Фабьеном Кусто и исследователем National Geographic Эрикой Бергман.

Тогда команда отметила, что геология голубой дыры служит ярким напоминанием о потенциальных разрушениях, которые могут принести миру изменение климата и повышение уровня моря.

По словам Брэнсона, на глубине 91 метра они с командой заметили, как меняется скала, где раньше была суша, а затем появилась вода. Это было одно из самых суровых напоминаний об опасности изменения климата, которые я когда-либо видел.

Ученым также удалось обнаружить свидетельства еще одного современного мира – пластиковый мусор. Находка ученых является еще одним тревожным напоминанием о том, что пластиковый мусор захватывает мир – в голубой дыре найдены пластиковые бутылки.

Неизвестно, сколько людей погибло в Большой Голубой дыре, но ученые считают, что минимум три человека. Команда считает, что во время погружения они заметили останки двух людей.

Ранее Фокус писал о том, что в Карибском море пробурили Большую голубую дыру: ученые обнаружили нечто тревожное